حصري وبالصورة..هذا هو الشاب اللي تقتل على يد شخص حصلو مع ختو في كازا ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة للشاب المسمى ''حسن'' والذي سقط يومه الأحد، ضحية جريمة قتل على يد شاب آخر يقطن بالقرب من منزله بمنطقة الهراويين بالبيضاء.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صورة للشاب المسمى "حسن" والذي سقط يومه الأحد، ضحية جريمة قتل على يد شاب آخر يقطن بالقرب من منزله بمنطقة الهراويين بالبيضاء.

وحسب المعلومات التي توصلت بها "شوف تيفي" بخصوص الضحية، فإن هذا الأخير البالغ من العمر قيد حياته حوالي 21 سنة، كان يعمل كبائع متجول للخضار، وهو من ذوي السوابق العدلية، كان على علاقة بشقيقة القاتل الذي شعر بأن "شرفه" وشرف اسرته تمرغ في التراب بالمنطقة، ليقوم في لحظة غضب بارتكاب الجريمة البشعة.



تجدر الإشارة إلى أن مرتكب الجريمة الذي فر إلى وجهة غير معلومة، أقدم على فعلته بعد أن ضبط شقيقته في أحضان عشيقها الضحية بمنطقة مشبوهة.