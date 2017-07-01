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بالفيديو... ''سيلفي'' يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 13:59 بالفيديو... سيلفي يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار | ثقافة و فنون
بالفيديو... ''سيلفي'' يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار
أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة المتواجدة في معرض فني بلوس أنجلوس برواق الفن، امرأة لم تحدد هويتها وهي تتأهب لأخذ صورة سيلفي مع إحدى القطع الفنية المعروضة فإذا بها تفقد توازنها وتقع أرضا،

''شوف تي في''

أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة المتواجدة في معرض فني بلوس أنجلوس برواق الفن، امرأة لم تحدد هويتها وهي تتأهب لأخذ صورة سيلفي مع إحدى القطع الفنية المعروضة فإذا بها تفقد توازنها وتقع أرضا، متسببة في خسائر مادية قدرت بـ 200 ألف دولار اثر سقوط أحد الأعمدة التي كانت تحمل القطع الفنية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل راحت كل الأعمدة المصفوفة وراء بعضها البعض، والحاملة للتحف الفنية تقع تباعا كأحجار الدومينو.

وقالت متحدثة باسم رواق الفن ''فاكتوري 14'' لفوكس نيوز، إن ثلاث منحوتات دمرت بشكل كامل بينما تضررت بعض التماثيل الأخرى بشكل جزئي. وقد تسببت الصورة الشخصية المتهورة بالسيلفي في ضرر قدره 200 ألف دولار تقريبا.

وقد انتشر مقطع فيديو الحادثة عبر اليوتيوب، ولقي ردود فعل متسائلة ومشككة في أن تكون تلك الحادثة حيلة للترويج، ولكن المتحدثة أكدت لـ''فوكس نيوز'' أن الحادث كان حقيقيا.

وصرحت قائلة :''كانت هناك تكهنات عما إذا كان هذا حدث حقا أو هو حيلة العلاقات العامة. والحقيقة هي أن هذا الحادث حقيقي قد وثقته كاميرات المراقبة''.

وأضافت المتحدثة أن التماثيل التالفة استغرق ترميمها من 20 إلى 30 ساعة، وأنه من غير المعقول أن يقوم الفنانون الذين تعبوا في إنجاز هذه المنحوتات بإلحاق الضرر عمدا بأعمالهم على أمل الحصول على أي فائدة''.

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شوف تيفي المغرب معرض لوس انجلس سيلفي سقوط أعمدة خسائر مادية 200 ألف دولار

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