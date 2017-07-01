 مأساة بالحسيمة.. مصرع شخص بعد سقوط سيارته داخل حوض الميناء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو.. لحظة غرق مواطن مغربي بعد سقوط سيارته داخل حوض ميناء الحسيمة | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظة غرق مواطن مغربي بعد سقوط سيارته داخل حوض ميناء الحسيمة

عاجل ..حريق مهول بمدينة سلا بسبب انفجار قنينة غاز | حوادث و حقوق

عاجل ..حريق مهول بمدينة سلا بسبب انفجار قنينة غاز

حصري وبالصورة..هذا هو الشاب اللي تقتل على يد شخص حصلو مع ختو في كازا | حوادث و حقوق

حصري وبالصورة..هذا هو الشاب اللي تقتل على يد شخص حصلو مع ختو في كازا

بالفيديو... سيلفي يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار | ثقافة و فنون

بالفيديو... ''سيلفي'' يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار

مأساة بالحسيمة.. مصرع شخص بعد سقوط سيارته داخل حوض الميناء | مجتمع

مأساة بالحسيمة.. مصرع شخص بعد سقوط سيارته داخل حوض الميناء

مثير: تسريب اتصال هاتفي لطليق الفنانة سعيدة شرف: الطليق يفجرها مدوية ويكشف حقائق صادمة ولا تصدق عنه وعن طليقته الفنانة سعيدة شرف | ثقافة و فنون

مثير: تسريب اتصال هاتفي لطليق الفنانة سعيدة شرف: الطليق يفجرها مدوية ويكشف حقائق صادمة ولا تصدق

وزراء بحكومة العثماني متخوفون من السجن بسبب حراك-الريف | بوليتيك

وزراء بحكومة العثماني متخوفون من السجن بسبب حراك-الريف

جريمة الهراويين البشعة بالبيضاء: أخ حصل ختو مع عشيقها هو يصفيها ليه+تفاصيل جد مرعبة ولا تصدق | حوادث و حقوق

جريمة الهراويين البشعة بالبيضاء: أخ حصل ختو مع عشيقها هو يصفيها ليه+تفاصيل جد مرعبة ولا تصدق

صادم وبالفيديو.. سيدة مغربية تتهم الجن بسرقة ذهبها | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو.. سيدة مغربية تتهم الجن بسرقة ذهبها

من حقنا نفرحو

مأساة بالحسيمة.. مصرع شخص بعد سقوط سيارته داخل حوض الميناء

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 13:36 مأساة بالحسيمة.. مصرع شخص بعد سقوط سيارته داخل حوض الميناء | مجتمع
مأساة بالحسيمة.. مصرع شخص بعد سقوط سيارته داخل حوض الميناء
قالت مصادر اعلامية من مدينة الحسيمة ، ان مواطنا توفي غرقا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد 16 يوليوز الجاري بميناء الصيد بمدينة الحسيمة بعد سقوط سيارته في مياه البحر، عند محاولته ركن سيارته

شوف تيفي

قالت مصادر اعلامية من مدينة الحسيمة ، ان مواطنا توفي غرقا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد 16 يوليوز الجاري بميناء الصيد بمدينة الحسيمة بعد سقوط سيارته في مياه البحر، عند محاولته ركن سيارته داخل الميناء.

واضاف نفس المصادر، ان الهالك كان قد ركن سيارته بميناء الصيد بمدينة الحسيمة وبعد ان هم بالانصراف حاول الرجوع الى الخلف الا انه أخطأ في تحويل جهاز ناقل السرعة وتقدمت السيارة الى الأمام لتسقط داخل مياه البحر .

وقالت مصادر اخرى ، أن الحادثة وقعت بسبب عدم وضوح رؤيته لما يوجد خلفه، حيث سقط من رصيف الميناء تجاه مياه البحر مباشرة، ما تسبب في وفاته غرقا على الفور.


وتفيد المعلومات المتوفرة لحد الان، أن الضحية الذي لقي مصرعه ، ينحدر من منطقة بني بوعياش، ويقيم في المهجر ويبلغ من العمر 60 سنة.

هذا وقد جرى نقل الهالك الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي محمد السادس تحت اشراف السلطات المختصة في ما تكلفت عناصر الامن بتحرير محضر للحادث.

 

*الصورة من الارشيف ولا علاقة لها بالحادث

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الحسيمة سقوط سيارة داخل الميناء مصرع مواطن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تلاميذ التكوين المهني يخترعون طاولات ب 300 درهم والحكومة تقتنيها ب 1600 درهم | مجتمع

تلاميذ التكوين المهني يخترعون طاولات ب 300 درهم والحكومة تقتنيها ب 1600 درهم

بالصور...مساعدات قطرية لفقراء إقليم أسا الزاك تشعل الفايسبوك | مجتمع

بالصور...مساعدات قطرية لفقراء إقليم أسا الزاك تشعل الفايسبوك

هام للمغاربة.. وزارة الصحة تزف الخبر السار لكم.. وهذا ما قررته | مجتمع

هام للمغاربة.. وزارة الصحة تزف الخبر السار لكم.. وهذا ما قررته

توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد والليلة الموالية..درجة الحرارة ستصل إلى 48 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد والليلة الموالية..درجة الحرارة ستصل إلى 48 درجة بهذه المناطق بالمغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من غرائب سهرة البيغ فمهرجان كازا..كايديرو الشيشة حدا الصطافيط ديال البوليس | بــووز
منذ 41 دقيقة

من غرائب سهرة البيغ فمهرجان كازا..كايديرو الشيشة حدا الصطافيط ديال البوليس

ها كيفاش تشد شاب ضرب بوليسي في كازا | خارج البلاطو

ها كيفاش تشد شاب ضرب بوليسي في كازا

فيديو مثير..مضاربة خايبة وسط كازا بالليل | خارج البلاطو

فيديو مثير..مضاربة خايبة وسط كازا بالليل

بالفيديو..شاب مغربي صنع أغرب دراجة هوائية في العالم...وها شحال جابتلو من مليون | خارج البلاطو

بالفيديو..شاب مغربي صنع أغرب دراجة هوائية في العالم...وها شحال جابتلو من مليون

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو.. لحظة غرق مواطن مغربي بعد سقوط سيارته داخل حوض ميناء الحسيمة | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

شاهد بالفيديو.. لحظة غرق مواطن مغربي بعد سقوط سيارته داخل حوض ميناء الحسيمة

عاجل ..حريق مهول بمدينة سلا بسبب انفجار قنينة غاز | حوادث و حقوق

عاجل ..حريق مهول بمدينة سلا بسبب انفجار قنينة غاز

حصري وبالصورة..هذا هو الشاب اللي تقتل على يد شخص حصلو مع ختو في كازا | حوادث و حقوق

حصري وبالصورة..هذا هو الشاب اللي تقتل على يد شخص حصلو مع ختو في كازا

بالفيديو... سيلفي يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار | ثقافة و فنون

بالفيديو... ''سيلفي'' يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.