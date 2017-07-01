مأساة بالحسيمة.. مصرع شخص بعد سقوط سيارته داخل حوض الميناء ﻿

قالت مصادر اعلامية من مدينة الحسيمة ، ان مواطنا توفي غرقا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد 16 يوليوز الجاري بميناء الصيد بمدينة الحسيمة بعد سقوط سيارته في مياه البحر، عند محاولته ركن سيارته

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قالت مصادر اعلامية من مدينة الحسيمة ، ان مواطنا توفي غرقا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد 16 يوليوز الجاري بميناء الصيد بمدينة الحسيمة بعد سقوط سيارته في مياه البحر، عند محاولته ركن سيارته داخل الميناء.

واضاف نفس المصادر، ان الهالك كان قد ركن سيارته بميناء الصيد بمدينة الحسيمة وبعد ان هم بالانصراف حاول الرجوع الى الخلف الا انه أخطأ في تحويل جهاز ناقل السرعة وتقدمت السيارة الى الأمام لتسقط داخل مياه البحر .

وقالت مصادر اخرى ، أن الحادثة وقعت بسبب عدم وضوح رؤيته لما يوجد خلفه، حيث سقط من رصيف الميناء تجاه مياه البحر مباشرة، ما تسبب في وفاته غرقا على الفور.



وتفيد المعلومات المتوفرة لحد الان، أن الضحية الذي لقي مصرعه ، ينحدر من منطقة بني بوعياش، ويقيم في المهجر ويبلغ من العمر 60 سنة.

هذا وقد جرى نقل الهالك الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي محمد السادس تحت اشراف السلطات المختصة في ما تكلفت عناصر الامن بتحرير محضر للحادث.

*الصورة من الارشيف ولا علاقة لها بالحادث

