مثير: تسريب اتصال هاتفي لطليق الفنانة سعيدة شرف: الطليق يفجرها مدوية ويكشف حقائق صادمة ولا تصدق عنه وعن طليقته الفنانة سعيدة شرف ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، قيل إنه عبارة عن اتصال هاتفي جمع بين أحد الأشخاص وطليق الفنانة سعيدة شرف الذي انفصل عنها، بعد أشهر من إصابته بالشلل عقب تعرضه

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، قيل إنه عبارة عن اتصال هاتفي جمع بين أحد الأشخاص وطليق الفنانة سعيدة شرف الذي انفصل عنها، بعد أشهر من إصابته بالشلل عقب تعرضه لحادثة سير خطيرة قبل أشهر.

وحسب هذا التسجيل المسرب فإن طليق الفنانة، كشف أن هذه الأخيرة، رفضت تسليمه بعض الوثائق الخاصة به، مشيرا إلى أنها لم تقف إلى جانبه خلال إصابته بالحادث، مضيفا أنه هو من تكفل بعلاج نفسه من ماله الخاص باستثناء تقديمها لمبلغ وصل إلى 10 ملايين سنتيم لإحدى المصحات، متهما بودكاست مشهور بالمغرب بالوقوف إلى جانبها والترويج لمعلومات غير حقيقية.

وأشار طليق سعيدة شرف أنه يتوفر على العديد من العقارات بالإضافة إلى امتلاكه لمقهى بمدينة خريبكة تمكنه من إيرادات شهرية جد ضخمة، ولهذا فإنه لا يحتاج لمساعدة أي شخص.