 مثير: تسريب اتصال هاتفي لطليق الفنانة سعيدة شرف: الطليق يفجرها مدوية ويكشف حقائق صادمة ولا تصدق عنه وعن طليقته الفنانة سعيدة شرف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو.. لحظة غرق مواطن مغربي بعد سقوط سيارته داخل حوض ميناء الحسيمة | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظة غرق مواطن مغربي بعد سقوط سيارته داخل حوض ميناء الحسيمة

عاجل ..حريق مهول بمدينة سلا بسبب انفجار قنينة غاز | حوادث و حقوق

عاجل ..حريق مهول بمدينة سلا بسبب انفجار قنينة غاز

حصري وبالصورة..هذا هو الشاب اللي تقتل على يد شخص حصلو مع ختو في كازا | حوادث و حقوق

حصري وبالصورة..هذا هو الشاب اللي تقتل على يد شخص حصلو مع ختو في كازا

بالفيديو... سيلفي يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار | ثقافة و فنون

بالفيديو... ''سيلفي'' يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار

مأساة بالحسيمة.. مصرع شخص بعد سقوط سيارته داخل حوض الميناء | مجتمع

مأساة بالحسيمة.. مصرع شخص بعد سقوط سيارته داخل حوض الميناء

مثير: تسريب اتصال هاتفي لطليق الفنانة سعيدة شرف: الطليق يفجرها مدوية ويكشف حقائق صادمة ولا تصدق عنه وعن طليقته الفنانة سعيدة شرف | ثقافة و فنون

مثير: تسريب اتصال هاتفي لطليق الفنانة سعيدة شرف: الطليق يفجرها مدوية ويكشف حقائق صادمة ولا تصدق

وزراء بحكومة العثماني متخوفون من السجن بسبب حراك-الريف | بوليتيك

وزراء بحكومة العثماني متخوفون من السجن بسبب حراك-الريف

جريمة الهراويين البشعة بالبيضاء: أخ حصل ختو مع عشيقها هو يصفيها ليه+تفاصيل جد مرعبة ولا تصدق | حوادث و حقوق

جريمة الهراويين البشعة بالبيضاء: أخ حصل ختو مع عشيقها هو يصفيها ليه+تفاصيل جد مرعبة ولا تصدق

صادم وبالفيديو.. سيدة مغربية تتهم الجن بسرقة ذهبها | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو.. سيدة مغربية تتهم الجن بسرقة ذهبها

من حقنا نفرحو

مثير: تسريب اتصال هاتفي لطليق الفنانة سعيدة شرف: الطليق يفجرها مدوية ويكشف حقائق صادمة ولا تصدق عنه وعن طليقته الفنانة سعيدة شرف

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 13:23 مثير: تسريب اتصال هاتفي لطليق الفنانة سعيدة شرف: الطليق يفجرها مدوية ويكشف حقائق صادمة ولا تصدق عنه وعن طليقته الفنانة سعيدة شرف | ثقافة و فنون
مثير: تسريب اتصال هاتفي لطليق الفنانة سعيدة شرف: الطليق يفجرها مدوية ويكشف حقائق صادمة ولا تصدق عنه وعن طليقته الفنانة سعيدة شرف
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، قيل إنه عبارة عن اتصال هاتفي جمع بين أحد الأشخاص وطليق الفنانة سعيدة شرف الذي انفصل عنها، بعد أشهر من إصابته بالشلل عقب تعرضه

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، قيل إنه عبارة عن اتصال هاتفي جمع بين أحد الأشخاص وطليق الفنانة سعيدة شرف الذي انفصل عنها، بعد أشهر من إصابته بالشلل عقب تعرضه لحادثة سير خطيرة قبل أشهر.

وحسب هذا التسجيل المسرب فإن طليق الفنانة، كشف أن هذه الأخيرة، رفضت تسليمه بعض الوثائق الخاصة به، مشيرا إلى أنها لم تقف إلى جانبه خلال إصابته بالحادث، مضيفا أنه هو من تكفل بعلاج نفسه من ماله الخاص باستثناء تقديمها لمبلغ وصل إلى 10 ملايين سنتيم لإحدى المصحات، متهما بودكاست مشهور بالمغرب بالوقوف إلى جانبها والترويج لمعلومات غير حقيقية.

وأشار طليق سعيدة شرف أنه يتوفر على العديد من العقارات بالإضافة إلى امتلاكه لمقهى بمدينة خريبكة تمكنه من إيرادات شهرية جد ضخمة، ولهذا فإنه لا يحتاج لمساعدة أي شخص.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعيد شرف حادثة سير خطيرة الشلل بودكاست

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو... سيلفي يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار | ثقافة و فنون

بالفيديو... ''سيلفي'' يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار

طنجة قبلة المشاهير .. يحل فيها أبرز قياديي العالم وها علاش | ثقافة و فنون

طنجة قبلة المشاهير .. يحل فيها أبرز قياديي العالم وها علاش

فتاة تونسية تخطف قلب سعد المجرد | ثقافة و فنون

فتاة تونسية تخطف قلب سعد المجرد

بالفيديو..الشاب خالد يفجرها.. الراي ماشي غير جزائري وها منين جا | ثقافة و فنون

بالفيديو..الشاب خالد يفجرها.. الراي ماشي غير جزائري وها منين جا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من غرائب سهرة البيغ فمهرجان كازا..كايديرو الشيشة حدا الصطافيط ديال البوليس | بــووز
منذ 42 دقيقة

من غرائب سهرة البيغ فمهرجان كازا..كايديرو الشيشة حدا الصطافيط ديال البوليس

ها كيفاش تشد شاب ضرب بوليسي في كازا | خارج البلاطو

ها كيفاش تشد شاب ضرب بوليسي في كازا

فيديو مثير..مضاربة خايبة وسط كازا بالليل | خارج البلاطو

فيديو مثير..مضاربة خايبة وسط كازا بالليل

بالفيديو..شاب مغربي صنع أغرب دراجة هوائية في العالم...وها شحال جابتلو من مليون | خارج البلاطو

بالفيديو..شاب مغربي صنع أغرب دراجة هوائية في العالم...وها شحال جابتلو من مليون

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو.. لحظة غرق مواطن مغربي بعد سقوط سيارته داخل حوض ميناء الحسيمة | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

شاهد بالفيديو.. لحظة غرق مواطن مغربي بعد سقوط سيارته داخل حوض ميناء الحسيمة

عاجل ..حريق مهول بمدينة سلا بسبب انفجار قنينة غاز | حوادث و حقوق

عاجل ..حريق مهول بمدينة سلا بسبب انفجار قنينة غاز

حصري وبالصورة..هذا هو الشاب اللي تقتل على يد شخص حصلو مع ختو في كازا | حوادث و حقوق

حصري وبالصورة..هذا هو الشاب اللي تقتل على يد شخص حصلو مع ختو في كازا

بالفيديو... سيلفي يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار | ثقافة و فنون

بالفيديو... ''سيلفي'' يدمر أعمالا فنية تقدر بـ200 ألف دولار

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.