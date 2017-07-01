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وزراء بحكومة العثماني متخوفون من السجن بسبب حراك-الريف

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 12:56 وزراء بحكومة العثماني متخوفون من السجن بسبب حراك-الريف | بوليتيك
وزراء بحكومة العثماني متخوفون من السجن بسبب حراك-الريف
علمت ''شوف تيفي'' أن أربعة وزراء بحكومة سعد الدين العثماني، عبروا لمقربين منهم عن تخوفاتهم من نتائج التحقيق التي تقودها مفتشيتي المالية والداخلية حول تعثر برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' والتي

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن أربعة وزراء بحكومة سعد الدين العثماني، عبروا لمقربين منهم عن تخوفاتهم من نتائج التحقيق التي تقودها مفتشيتي المالية والداخلية حول تعثر برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' والتي تسببت في الإحتجاجات الإجتماعية الأخيرة بالحسيمة.

ووفق مصادر مقربة من أربعة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، فالمسؤولين الحكوميين، أعلنوا صراحة عن تخوفهم من نتائج التحقيق الذي أشرف على نهايته تقريبا، والمنتظر تقديمه للملك محمد السادس قبل إحتفالات عيد العرش المقبل.

ويأتي تخوف الوزراء المعنيين من العقاب الإداري الذي قد يصل القضاء، وسط مؤشرات تفيذ إستماع أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بالتحقيق والتقتيش، لأكثر من مرة لمسؤول بقطاع حكومي واحد ، ينوب عن الوزير الرسمي للقطاع، حيث كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن قطاعات حكومية مشرفة على برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' تم الإستماع والتداول إليهم مرات عديدة لتدقيق بعض الأرقام والمعلومات.


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