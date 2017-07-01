 جريمة الهراويين البشعة بالبيضاء: أخ حصل ختو مع عشيقها هو يصفيها ليه+تفاصيل جد مرعبة ولا تصدق ﻿
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جريمة الهراويين البشعة بالبيضاء: أخ حصل ختو مع عشيقها هو يصفيها ليه+تفاصيل جد مرعبة ولا تصدق

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 12:52 جريمة الهراويين البشعة بالبيضاء: أخ حصل ختو مع عشيقها هو يصفيها ليه+تفاصيل جد مرعبة ولا تصدق | حوادث و حقوق
جريمة الهراويين البشعة بالبيضاء: أخ حصل ختو مع عشيقها هو يصفيها ليه+تفاصيل جد مرعبة ولا تصدق
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن السبب الحقيقي للجريمة البشعة التي هزت الهراويين بالدار البيضاء، يومه الأحد، تعود إلى انتقام شاب لشرف شقيقته التي ضبطها رفقة عشيقها الشاب بالقرب من منزله.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن السبب الحقيقي للجريمة البشعة التي هزت الهراويين بالدار البيضاء، يومه الأحد، تعود إلى انتقام شاب لشرف شقيقته التي ضبطها رفقة عشيقها الشاب بالقرب من منزله.

وأوضح المصدر ذاته أن الجريمة وقعت بالضبط بمنطقة "هجم العظم"، حي توصل مرتكب الجريمة البالغ من العمر 25 سنة، وهو شاب يعمل بـ "الطرامواي" معروف بأخلاقه الطيبة، باتصال هاتفي يؤكد بأن شقيقته البالغة من العمر 16 سنة، توجد رفقة شاب وزملائه في جلسة بمكان مشبوه، ليسارع إلى أخذ سكين من الحجم الكبير "جنوية" من مطبخ منزل أسرته، قبل أن يتوجه إلى مكان الجريمة، حيث عثر على شقيقته في أحضان الضحية، ليقوم بتوجيه ثلاث طعنات لهذا الأخير في مناطق مختلفة من جسده، ليسقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته أن مرتكب الجريمة، وفور قتله للضحية البالغ من العمر 21 سنة وهو من ذوي السوابق العدلية، فر إلى وجهة غير معلومة، وهو نفس ما قامت به شقيقته التي صدمت من المشهد وفرت قبل أن تتمكن مصالح الدرك الملكي من اعتقالها.

وأكد نفس المصدر أن مصاالح الدرك الملكي، حلت قبل لحظات بمستشفى سيدي عثمان وعاينت جثة الضحية، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف مرتكب الجريمة، مشيرا إلى أن والدة القتيل حلت بالمستشفى ودخلت في حالة هستيرية ما تسبب في الإغماء عليها، في حين توعد شقيقه بالعثور على القاتل قبل مصالح الدرك والانتقام.

 

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