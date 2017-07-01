صادم وبالفيديو.. سيدة مغربية تتهم الجن بسرقة ذهبها ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام فقيه بالرقية الشرعية باستخدام الماء على الصندوق الخاص بوضع الحلي والمجوهرات، بعد اتهام سيدة للجن بسرقة حليها الذهبية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام فقيه بالرقية الشرعية باستخدام الماء على الصندوق الخاص بوضع الحلي والمجوهرات، بعد اتهام سيدة للجن بسرقة حليها الذهبية.

وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير ببعض الصفحات ما جعل النشطاء يتفاعلون بكثافة، حيث أكد العديد منهم أن مضمونه مثير للجدل ولا يمكن تصديقه، موضحين أن الجن لا يمكن أن يسرق مجوهرات السيدة، ومن جهة أخرى أكد بعض النشطاء أن السيدة قد تكون صادقة وبالتالي فإن الرقية الشرعية قد تحميها من "الجن السارق".

وطالب نشطاء آخرون ما يسمى بالشيوخ أو الفقهاء بالتوقف عن نشر فيديوهات مشابهة واستغلال القرآن الكريم للحصول على أموال من أصحاب العقول التي تؤمن بالخرافة والشعوذة، موضحين أن تصديق قيام الجن بالسرقة، أمر يصعب لعقل بشري أن يصدقه أو يؤمن بحصوله.