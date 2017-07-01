تلاميذ التكوين المهني يخترعون طاولات ب 300 درهم والحكومة تقتنيها ب 1600 درهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن تلاميذ التكوين المهني المتخصصين في النجارة والحدادة والصباغة و اللحامة يسابقون الزمة لصناعة أزيد من 350 ألف مقعد دراسي التي يحتاجها الدخول المدرسي المقبل.

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" أن تلاميذ التكوين المهني المتخصصين في النجارة والحدادة والصباغة و اللحامة يسابقون الزمة لصناعة أزيد من 350 ألف مقعد دراسي التي يحتاجها الدخول المدرسي المقبل.



وحسب مصادر مطلعة، فالطلبة يعتكفون لوقت طويل يوميا في صناعة الطاولات التي أبدعوا في تصنيعها، حيث ستكلف خزينة الدولة تقريبا 300 درهم لكل طاولة، في حين كلفت بعض الصفقات السابقة مبلغ 1600 تقريبا عن كل طاولة.



ووفق ذات المصادر، فطلبة معاهد التكوين المهني سيستفيذون من مبلغ 90 درهم يوميا، كتعويض على المجهودات المبذولة للتسريع في صناعة 350 ألف طاولة، تزامنا وبداية الوزارة لعملية إتلاف العديد من الطاولات المدرسية المتهالكة، والقديمة.





