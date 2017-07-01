فيديو جد خطير.. شفار كيشفر المصلين مع الفجر بأكادير..''المصلين شدوه رجعوه كلو دمايات '' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة تمكن مصلين من إلقاء القبض على لص مسلح، اعترض سبيلهم خلال توجههم لأحد المساجد لآداء صلاة الفجر يومه الأحد بمدينة

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة تمكن مصلين من إلقاء القبض على لص مسلح، اعترض سبيلهم خلال توجههم لأحد المساجد لآداء صلاة الفجر يومه الأحد بمدينة أكادير.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان اللص، وهو يطلب من المصلين التوقف عن الضرب الذي تسبب في إصابته بجروح على مستوى الوجه، مؤكدا بأنه لم يكن ينوي سرقته بالرغم من حمله لسلاح أبيض من الحجم الكبير ''جنوية''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث أكد العديد منهم أن بعض اللصوص، يستغلون فترة صلاة الفجر من أجل اعتراض سبيل المصلين الذين يجدون أنفسهم ضحية عملية سرقة قد تنتهي أحيانا بتعرضهم للطعن بواسطة السلاح الأبيض، داعين في الوقت ذاته المصالح الأمنية إلى وضع دوريات خلال هذه الفترة تقوم بجولات في الأماكن المحيطة بالمساجد.



