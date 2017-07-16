 بالصور...مساعدات قطرية لفقراء إقليم أسا الزاك تشعل الفايسبوك ﻿
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بالصور...مساعدات قطرية لفقراء إقليم أسا الزاك تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 12:00 بالصور...مساعدات قطرية لفقراء إقليم أسا الزاك تشعل الفايسبوك | مجتمع
بالصور...مساعدات قطرية لفقراء إقليم أسا الزاك تشعل الفايسبوك
أغضبت عملية توزيع مساعدات إنسانية عبارة عن ''قفف'' من المواد الغذائية على فقراء إقليم أسا الزاك، جمعويين وناشطين بالمدينة، حيث إتهموا المسؤولين بحرمان المستهدفين الحقيقيين من المساعدات المممنوحة

شوف تيفي


أغضبت عملية توزيع مساعدات إنسانية عبارة عن "قفف" من المواد الغذائية على فقراء إقليم أسا الزاك، جمعويين وناشطين بالمدينة، حيث إتهموا المسؤولين بحرمان المستهدفين الحقيقيين من المساعدات المممنوحة من مؤسسة "قطر الخيرية".

وكشف الجمعويين أن عملية التوزيع، أقصت أسرا هي في أشد الحاجة للدعم والمساعدة الغذائية العاجلة من عائلات تستطيع على الأقل تلبية إحتياجاتها، حيث تحولت عملية توزيع القفف إلى سخرية عارمة بموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.

ودأبت مؤسسة "قطر الخيرية" على توزيع العديد من المساعدات لفقراء الإقليم، الذي شهد في السنوات القليلة الماضية، تنظيم أمراء قطريين لزيارات متكررة للمنطقة للإستمتاع بطبيعتها الصحراوية التي تحتضن العديد من الحيوانات البرية.

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المساعدات القفف المساعدة العائلات شوف تيفي

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