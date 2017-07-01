تفاصيل جديدة بخصوص الحريق المهول بالقرب من محطة القطار بفاس+فيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن السبب الحقيقي لاندلاع النيران أمس السبت بالقرب من محطة القطار بفاس، يرجع بالأساس إلى قيام مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أفارقة بإشعال الينران في عجلات مطاطية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن السبب الحقيقي لاندلاع النيران أمس السبت بالقرب من محطة القطار بفاس، يرجع بالأساس إلى قيام مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أفارقة بإشعال الينران في عجلات مطاطية للحصول على الأسلاك الحديدية المكونة لها.

وأوضح المصدر ذاته أن الأفارقة، المتواجدين بأعداد كبيرة بمكان الحريق، عمدوا إلى جمع العشرات من العجلات المطاطية، وأشعلوا النيران بها ما تسبب في انتشارها بسرعة كبيرة.

وكانت المعطيات الأولى بخصوص الحريق الذي تمكنت مصالح الوقاية المدنية من إخماده تشير إلى أن الحرارة المفرطة كانت السبب المباشر وراء الحادث.



