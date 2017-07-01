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خلافا للمتوقع...برلمان ''المصباح'' يؤزم الوضع الداخلي للحزب وينقل الصراع للقواعد

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 11:30 خلافا للمتوقع...برلمان المصباح يؤزم الوضع الداخلي للحزب وينقل الصراع للقواعد | بوليتيك
خلافا للمتوقع...برلمان ''المصباح'' يؤزم الوضع الداخلي للحزب وينقل الصراع للقواعد
يبدو أن دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، جاءت بعكس متمنيات قيادات الحزب الذين عولوا على الدورة الإستثنائية لتجاوز الوضع الكارثي، ومحاولة بناء صفحة جديدة تسبق المؤتمر المقبل للحزب

شوف تيفي


يبدو أن دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، جاءت بعكس متمنيات قيادات الحزب الذين عولوا على الدورة الإستثنائية لتجاوز الوضع الكارثي، ومحاولة بناء صفحة جديدة تسبق المؤتمر المقبل للحزب لإنتخاب أمين عام جديد .

ولجأ العديد من أعضاء المجلس الوطني للحزب، إلى مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك للتعبير عن غضبهم من مخرجات الدورة، مؤكدين أن أعضاء أمانة الحزب، إستطاعوا نقل الأزمة من القيادة إلى القواعد من دون تقديم حلول ملموسة تمتص نار الغضب التي أعقبت إعفاء بن كيران من تشكيل الحكومة.

ولم يستطع برلمان الحزب تنظيم نقاش سياسي بين أعضائه، وإكتفت تدخلات الحاضرين بنقاش العموميات والمساطر المعتمدة لإنتداب المؤتمرين ، حيث أن ''الصراع'' الدائر بين تيار الإستوزار الذي يقوده سعد الدين العثماني والمحسوبين على التيار المحافظ بزعامة بن كيران، نجح في نقله إلى القواعد الذين سيجدون مشاكل كبيرة في انتخاب المؤتمرين بالأقاليم والجهات.


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البيجدي بن كيران الحكومة العثماني المؤثمر شوف تيفي

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