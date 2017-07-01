عاجل..جريمة قتل بشعة تهز البيضاء قبل قليل..شاب تـْذبح وسط دارو+تفاصيل مروعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء، اهتزت قبل قليل من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص أقدم على ذبح شاب داخل منزل أسرته.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن منطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء، اهتزت قبل قليل من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص أقدم على ذبح شاب داخل منزل أسرته.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مرتكب الجريمة، تعارك مع الضحية وشقيقه التوأم، قبل أن تتطور الأمور بينهم، عقب قيام الطرف الأول، بمداهمة منزل الضحية، وذبحه بطريقة بشعة.

وأكد المصدر ذاته أن منطقة الهراويين، تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، عقب فرار مرتكب الجريمة إلى وجهة غير معلومة، إذ تقوم المصالح الأمنية بحملات تمشيطية من أجل إيقافه.





