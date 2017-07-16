 بالصورة.. مقهى في عين الشق تفرض على زبنائها إعادة ''الكونسوماسيون'' على رأس كل ساعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد خطير.. شفار كيشفر المصلين مع الفجر بأكادير..المصلين شدوه رجعوه كلو دمايات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. شفار كيشفر المصلين مع الفجر بأكادير..''المصلين شدوه رجعوه كلو دمايات ''

بالصور...مساعدات قطرية لفقراء إقليم أسا الزاك تشعل الفايسبوك | مجتمع

بالصور...مساعدات قطرية لفقراء إقليم أسا الزاك تشعل الفايسبوك

تفاصيل جديدة بخصوص الحريق المهول بالقرب من محطة القطار بفاس+فيديو | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة بخصوص الحريق المهول بالقرب من محطة القطار بفاس+فيديو

خلافا للمتوقع...برلمان المصباح يؤزم الوضع الداخلي للحزب وينقل الصراع للقواعد | بوليتيك

خلافا للمتوقع...برلمان ''المصباح'' يؤزم الوضع الداخلي للحزب وينقل الصراع للقواعد

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز البيضاء قبل قليل..شاب تـْذبح وسط دارو+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز البيضاء قبل قليل..شاب تـْذبح وسط دارو+تفاصيل مروعة

بالصورة.. مقهى في عين الشق تفرض على زبنائها إعادة الكونسوماسيون على رأس كل ساعة | حوادث و حقوق

بالصورة.. مقهى في عين الشق تفرض على زبنائها إعادة ''الكونسوماسيون'' على رأس كل ساعة

فضيحة داخل مستشفى سيدي سعيد بمكناس: القطط والقمل وبنية تحتية ضعيفة | حوادث و حقوق

فضيحة داخل مستشفى سيدي سعيد بمكناس: القطط والقمل وبنية تحتية ضعيفة

أستاذ يصف أبناء طاطا بالقرودة ..والفايسبوكيون المغاربة كاعين | حوادث و حقوق

أستاذ يصف أبناء طاطا بالقرودة ..والفايسبوكيون المغاربة كاعين

هام للمغاربة.. وزارة الصحة تزف الخبر السار لكم.. وهذا ما قررته | مجتمع

هام للمغاربة.. وزارة الصحة تزف الخبر السار لكم.. وهذا ما قررته

من حقنا نفرحو

بالصورة.. مقهى في عين الشق تفرض على زبنائها إعادة ''الكونسوماسيون'' على رأس كل ساعة

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 10:59 بالصورة.. مقهى في عين الشق تفرض على زبنائها إعادة الكونسوماسيون على رأس كل ساعة | حوادث و حقوق
بالصورة.. مقهى في عين الشق تفرض على زبنائها إعادة ''الكونسوماسيون'' على رأس كل ساعة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة مثيرة للجدل لفاتورة مقهى توجد بالدار البيضاء، وبالضبط بعين الشق، حيث يطالب صاحب المقهى زبناءه بضرورة إعادة طلب مشروب أو وجبة للاستهلاك

''شوف تيفي'': زينب نمروك


تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة مثيرة للجدل لفاتورة مقهى توجد بالدار البيضاء، وبالضبط بعين الشق، حيث يطالب صاحب المقهى زبناءه بضرورة إعادة طلب مشروب أو وجبة للاستهلاك ''الكونسوماسيون''إذا تجاوز ساعة بنفس المقهى .

هذه الطريقة في التعامل مع الزبون، أثارت جدلا واسعا على الفيسبوك، فمنهم من رأى أن البعض يقضي ساعات طويلة بمقهى معين دون أن يطلب شيئا، لأجل ذلك ربما قرر صاحب هذه المقهى اللجوء إلى هذا القرار، بينما عبر عدد من النشطاء عن استيائهم من القرار، معللين الأمر بأن الزبون لا يمكن أن يعامل بهذه الطريقة التي وصفوها ب''غير المقبولة'' و تتضمن الكثير من الاستغلال.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مقهى عين الشق الكونسوماسيون إعادة طلب فاتورة المغرب زينب نمروك شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد خطير.. شفار كيشفر المصلين مع الفجر بأكادير..المصلين شدوه رجعوه كلو دمايات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. شفار كيشفر المصلين مع الفجر بأكادير..''المصلين شدوه رجعوه كلو دمايات ''

تفاصيل جديدة بخصوص الحريق المهول بالقرب من محطة القطار بفاس+فيديو | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة بخصوص الحريق المهول بالقرب من محطة القطار بفاس+فيديو

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز البيضاء قبل قليل..شاب تـْذبح وسط دارو+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز البيضاء قبل قليل..شاب تـْذبح وسط دارو+تفاصيل مروعة

فضيحة داخل مستشفى سيدي سعيد بمكناس: القطط والقمل وبنية تحتية ضعيفة | حوادث و حقوق

فضيحة داخل مستشفى سيدي سعيد بمكناس: القطط والقمل وبنية تحتية ضعيفة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شاب مغربي صنع أغرب دراجة هوائية في العالم...وها شحال جابتلو من مليون | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

بالفيديو..شاب مغربي صنع أغرب دراجة هوائية في العالم...وها شحال جابتلو من مليون

حضيو راسكوم ...هكدا تم القبض على لص خطير يحاول سرقة مبلغ 2000 درهم في شاطئ اصسلا (فيديو) | قنوات أخرى

حضيو راسكوم ...هكدا تم القبض على لص خطير يحاول سرقة مبلغ 2000 درهم في شاطئ اصسلا (فيديو)

بالفيديو.. شاهد انطلاق مهرجان الشواطئ اتصالات المغرب في نسخته 16 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد انطلاق مهرجان الشواطئ اتصالات المغرب في نسخته 16

شاهد بالفيديو.. جنات مهيد تلهب حماس الجماهير في مهرجان اصوات النسائية بتطوان 2017 | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. جنات مهيد تلهب حماس الجماهير في مهرجان اصوات النسائية بتطوان 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو جد خطير.. شفار كيشفر المصلين مع الفجر بأكادير..المصلين شدوه رجعوه كلو دمايات | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

فيديو جد خطير.. شفار كيشفر المصلين مع الفجر بأكادير..''المصلين شدوه رجعوه كلو دمايات ''

بالصور...مساعدات قطرية لفقراء إقليم أسا الزاك تشعل الفايسبوك | مجتمع

بالصور...مساعدات قطرية لفقراء إقليم أسا الزاك تشعل الفايسبوك

تفاصيل جديدة بخصوص الحريق المهول بالقرب من محطة القطار بفاس+فيديو | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة بخصوص الحريق المهول بالقرب من محطة القطار بفاس+فيديو

خلافا للمتوقع...برلمان المصباح يؤزم الوضع الداخلي للحزب وينقل الصراع للقواعد | بوليتيك

خلافا للمتوقع...برلمان ''المصباح'' يؤزم الوضع الداخلي للحزب وينقل الصراع للقواعد

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.