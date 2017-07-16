بالصورة.. مقهى في عين الشق تفرض على زبنائها إعادة ''الكونسوماسيون'' على رأس كل ساعة ﻿

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة مثيرة للجدل لفاتورة مقهى توجد بالدار البيضاء، وبالضبط بعين الشق، حيث يطالب صاحب المقهى زبناءه بضرورة إعادة طلب مشروب أو وجبة للاستهلاك

''شوف تيفي'': زينب نمروك



تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة مثيرة للجدل لفاتورة مقهى توجد بالدار البيضاء، وبالضبط بعين الشق، حيث يطالب صاحب المقهى زبناءه بضرورة إعادة طلب مشروب أو وجبة للاستهلاك ''الكونسوماسيون''إذا تجاوز ساعة بنفس المقهى .



هذه الطريقة في التعامل مع الزبون، أثارت جدلا واسعا على الفيسبوك، فمنهم من رأى أن البعض يقضي ساعات طويلة بمقهى معين دون أن يطلب شيئا، لأجل ذلك ربما قرر صاحب هذه المقهى اللجوء إلى هذا القرار، بينما عبر عدد من النشطاء عن استيائهم من القرار، معللين الأمر بأن الزبون لا يمكن أن يعامل بهذه الطريقة التي وصفوها ب''غير المقبولة'' و تتضمن الكثير من الاستغلال.



