 فضيحة داخل مستشفى سيدي سعيد بمكناس: القطط والقمل وبنية تحتية ضعيفة ﻿
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فضيحة داخل مستشفى سيدي سعيد بمكناس: القطط والقمل وبنية تحتية ضعيفة

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 10:35 فضيحة داخل مستشفى سيدي سعيد بمكناس: القطط والقمل وبنية تحتية ضعيفة | حوادث و حقوق
فضيحة داخل مستشفى سيدي سعيد بمكناس: القطط والقمل وبنية تحتية ضعيفة
توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية من مواطنة، تفيد أن مستشفى سيدي سعيد بمكناس، يعتبر من أضعف المستشفيات من حيث البنية التحتية بالإضافة إلى الإهمال الطبي الكبير المنتشر في جميع مرافقه وخاصة بالجناحين الخاصين

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بشكاية من مواطنة، تفيد أن مستشفى سيدي سعيد بمكناس، يعتبر من أضعف المستشفيات من حيث البنية التحتية بالإضافة إلى الإهمال الطبي الكبير المنتشر في جميع مرافقه وخاصة بالجناحين الخاصين بالولادة وبمرضى السل.

وأوضحت صاحبة هذه الشكاية في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الأحد، أن المستشفى يعرف تواجد أعداد كبيرة للقطط، التي قد تكون سببا في انتشار مرض السل وأيضا بانتشار القمل بين المرضى ، مؤكدة أن قريبتها المتواجدة في جناح الأطفال، أصيبت بـ"القمل" خلال تلقيها للعلاج بالمستشفى المذكور.

وطالبت المتحدثة المسؤولين بالتحرك السريع والفوري، وإعادة تهيئة المستشفى، بالإضافة إلى تطهيرها من القطط المنتشرة بها، والتي يتواجد البعض منها في جناح الولادة، الذي يعرف تواجد مخلفات عمليات الإنجاب.

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المغرب شوف تيفي الجناح المستشفيات مكناس

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