هام للمغاربة.. وزارة الصحة تزف الخبر السار لكم.. وهذا ما قررته ﻿

قامت وزارة الصحة وفي إطار سياستها الدوائية الوطنية، وتكريسا لمبدإ الحق في الولوج إلى الأدوية كجزء لا يتجزأ من الحق الدستوري في الولوج إلى الخدمات الصحية، ومواصلة منها لمسلسل تخفيض أسعار الأدوية

''شوف تيفي''

قامت وزارة الصحة وفي إطار سياستها الدوائية الوطنية، وتكريسا لمبدإ الحق في الولوج إلى الأدوية كجزء لا يتجزأ من الحق الدستوري في الولوج إلى الخدمات الصحية، ومواصلة منها لمسلسل تخفيض أسعار الأدوية والمنتجات الصحية، بتخفيض أسعار 75 دواء بنسب وصلت إلى 65 في المائة.

وحسب بلاغ توصل ت به ''شوف تيفي'' يومه الأحد، يهم هذا التخفيض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض القلب، والضغط الدموي والسكري وبعض الأمراض المعدية والأمراض الالتهابية وأمراض الجهاز العصبي والأمراض النفسية والجلدية وأمراض الحساسية وأمراض الجهاز الهضمي وبعض المضادات الحيوية إلى جانب بعض الأدوية الخاصة بأنواع من السرطانات.

وذكرت الوزارة في بلاغها أنها عملت قبل أيام قليلة على تخفيض أسعار 54 دواء، بنسب وصلت إلى 46 في المائة. وبذلك تكون وزارة الصحة، ومنذ صدور المرسوم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، قد خفضت 3729 منتجا صحيا.

وأشارت الوزارة إلى أنها تزف هذه البشرى إلى كافة المواطنات والمواطنين، وتتقدم بهذه المناسبة، بخالص الشكر إلى مهنيي القطاع الدوائي من مختبرات وشركات التوزيع والصيدليات وكافة المتدخلين، على انخراطهم في هذه المبادرة الاجتماعية التي من شأنها أن تيسر ولوج المواطنين إلى الدواء، وتخفف عبء نفقات التغطية الصحية وتكاليف العلاج، إلى جانب تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وذلك في انسجام تام مع الأهداف الكبرى التي سطرتها الوزارة في سياستها الدوائية الوطنية.



