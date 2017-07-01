 توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد والليلة الموالية..درجة الحرارة ستصل إلى 48 درجة بهذه المناطق بالمغرب ﻿
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توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد والليلة الموالية..درجة الحرارة ستصل إلى 48 درجة بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 09:19 توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد والليلة الموالية..درجة الحرارة ستصل إلى 48 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد والليلة الموالية..درجة الحرارة ستصل إلى 48 درجة بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد والليلة الموالية، أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بمنطقة سوس والسهول الواقعة غرب الأطلس والسايس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وبداخل

"شوف تيفي"


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد والليلة الموالية، أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بمنطقة سوس والسهول الواقعة غرب الأطلس والسايس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وبداخل مناطق كل من الغرب واللوكوس والشاوية والشياظمة.

كما يرتقب أن تكون كتل ضبابية مرفوقة بسحب منخفضة في بعض السواحل، وكذا انتشار سحب منخفضة كثيفة بغرب الواجهة المتوسطية وبالسواحل الممتدة من إفني إلى طرفاية مع احتمال سقوط أمطار جد خفيفة، فضلا عن ظهور كتل ضبابية محلية فوق السواحل وذلك خلال الليل والصباح.

وخلال الظهيرة، ستلاحظ سحب مدارية بجنوب الأقاليم الصحراوية مع نزول قطرات مطرية رعدية متفرقة، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما خلال الظهيرة والمساء فوق الأطلس مع إمكانية نزول قطرات مطرية رعدية محليا، فيما سيظل الطقس مشمسا بوجه عام بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيان قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالقرب من السواحل والمنطقة الشرقية، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وسايس وسهول تادلة والرحامة وتانسيفت وداخل سوس والشياظمة، وما بين 20 و25 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية والمنطقة الشرقية والريف، وما بين 16 و20 درجة بمرتفعات الأطلس والسواحل. وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 44 و 48 درجة بداخل منطقة سوس وتادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 40 و 45 درجة بالجنوب الشرقي والسايس واللوكوس وداخل مناطق كل من الغرب والشياظمة ووالماس، وما بين 35 و 40 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وداخل مناطق الشاوية وعبدة ودكالة، وما بين 30 و 35 درجة بالريف والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 26 و 32 درجة بالسواحل وكذلك بمرتفعات الأطلسين الكبير والصغير.


وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان في السواحل الأطلسية ما بين العرائش والدار البيضاء وما بين طرفاية والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحرارة منطقة طنجة الجنوب الشرقي

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