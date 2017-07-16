سبورة الامتحان تهين تلميذا وتقود الى فتح تحقيق باقليم ازيلال ﻿

اقدم بعض الاساتذة والأطر التربوية المشرفة على التعليم بإحدى مؤسسات التعليم الابتدائي بمنطقة ازيلال على نشر النتيجة الدراسية على سبورة تشير ان جميع تلامذة المستوى السادس برسم موسم 2016/2017 ناجحون

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اقدم بعض الاساتذة والأطر التربوية المشرفة على التعليم بإحدى مؤسسات التعليم الابتدائي بمنطقة ازيلال على نشر النتيجة الدراسية على سبورة تشير ان جميع تلامذة المستوى السادس برسم موسم 2016/2017 ناجحون ماعدا التلميذ (الفلاني الحامل للرقم كذا) فهو مكرر.

وهو ما وصفه متتبعون للشأن التربوي بالمغرب ب''الارهاب النفسي'' ، حسب ما ذكرته صحيفة الاسبوع التي اوردت الخبر، تجاه هذا التلميذ بالتشهير بنتيجته الدراسية بعدما رسب في الامتحان امام زملائه حتى وصل الامر الى المغرب كله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واضافت الصحيفة ذاتها ان مدير اكادمية التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، فتح تحقيقا في الموضوع ، بعد الانتقادات والاستياء الذي عبر عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصورة السبورة المنشورة ، قصد اتخاذ الاجراءات التاديبية اللازمة في حق من اقترف هذا الخطا.