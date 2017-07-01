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مؤلم.. وفاة مريم ميرزاخاني أول عالمة رياضيات بعد معاناة مع المرض

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 01:40 مؤلم.. وفاة مريم ميرزاخاني أول عالمة رياضيات بعد معاناة مع المرض | دولي
مؤلم.. وفاة مريم ميرزاخاني أول عالمة رياضيات بعد معاناة مع المرض
توفيت أمس السبت مريم ميرزاخاني المرأة الوحيدة التي حصلت على جائزة تعادل جائزة نوبل في الرياضيات عن سن تناهز40 عاما بعد صراع مع السرطان.

شوف تيفي

توفيت أمس السبت مريم ميرزاخاني المرأة الوحيدة التي حصلت على جائزة تعادل جائزة نوبل في الرياضيات عن سن تناهز40 عاما بعد صراع مع السرطان.

وكشف مسؤولون في جامعة ستانفورد التي تلقت تعليمها فيها، تفاصيل هذا الخبر المفجع، حيث جاءت وفاة ميرزاخاني والتي تخصصت في الرياضيات النظرية بعد ثلاث سنوات من حصولها على وسام فيدلز في مسابقة في سيول، بعد معاناة وصراع مرير مع المرض القاتل السرطان.

والراحلة مريم حصلت على جائزة تعادل جائزة نوبل في الرياضيات، حيث تسلم هذه الجائزة كل أربع سنوات لتكريم المتخصصين في الرياضيات تحت سن الأربعين والذين يحققون إسهامات رئيسية، حيث كان سن ميرزاخاني 37 عاما عندما أصبحت سنة 2014 أول امرأة تحصل على هذه الجائزة التي أنشئت عام 1936 وتعادل جائزة نوبل في الرياضيات.

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الرياضيات مريم ميرزاخاني جائزةنوبل مسابقة

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