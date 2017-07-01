 مثير..نايضة في مصر بسبب فيديو كليب فيه إيحاءات جنسية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طنجة قبلة المشاهير .. يحل فيها أبرز قياديي العالم وها علاش | ثقافة و فنون

طنجة قبلة المشاهير .. يحل فيها أبرز قياديي العالم وها علاش

مرعب وبالفيديو.. شخص يهاجم محلا في القنيطرة بسيف كبير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مرعب وبالفيديو.. شخص يهاجم محلا في القنيطرة بسيف كبير وها أشنو وقع

مؤلم.. وفاة مريم ميرزاخاني أول عالمة رياضيات بعد معاناة مع المرض | دولي

مؤلم.. وفاة مريم ميرزاخاني أول عالمة رياضيات بعد معاناة مع المرض

التطوانيون ينهون شبح لص الأحذية من المساجد وها كيفاش شدوه | مجتمع

التطوانيون ينهون شبح لص الأحذية من المساجد وها كيفاش شدوه

مثير..نايضة في مصر بسبب فيديو كليب فيه إيحاءات جنسية | دولي

مثير..نايضة في مصر بسبب فيديو كليب فيه إيحاءات جنسية

مثير..أمن بنمسيك يعتقل شفار محترف بعد شهور من البحث عليه وها كيفاش | حوادث و حقوق

مثير..أمن بنمسيك يعتقل ''شفار'' محترف بعد شهور من البحث عليه وها كيفاش

حصري..تفاصيل جديدة وخطيرة بخصوص مقتل شاب على يد العضة بحي سباتة | حوادث و حقوق

حصري..تفاصيل جديدة وخطيرة بخصوص مقتل شاب على يد ''العضة'' بحي سباتة

أمن الحي الحسني يفك جريمة قتل حي الألفة وها شكون المتورطين فيها | حوادث و حقوق

أمن الحي الحسني يفك جريمة قتل حي الألفة وها شكون المتورطين فيها

حركات ترامب المثيرة تحير المختصين وترفع به إلى السخرية العارمة | دولي

حركات ترامب المثيرة تحير المختصين وترفع به إلى السخرية العارمة

من حقنا نفرحو

مثير..نايضة في مصر بسبب فيديو كليب فيه إيحاءات جنسية

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 01:06 مثير..نايضة في مصر بسبب فيديو كليب فيه إيحاءات جنسية | دولي
مثير..نايضة في مصر بسبب فيديو كليب فيه إيحاءات جنسية
يبدو أن مصر العربية على قدر ما كان فنها أصيلا وله مكانة كبيرة داخل الوطن العربي، بدأ يذهب عكس ذلك، بعد ظهور أغاني في الآونة الأخيرة اعتبرها المصريون هابطة أكثر من اللازم، متسائلين عن عدم منع مثل هذه

شوف تيفي

يبدو أن مصر العربية على قدر ما كان فنها أصيلا وله مكانة كبيرة داخل الوطن العربي، بدأ يذهب عكس ذلك، بعد ظهور أغاني في الآونة الأخيرة اعتبرها المصريون هابطة أكثر من اللازم، متسائلين عن عدم منع مثل هذه الأعمال الغير فنية أصلا.

وفي هذا السياق انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أغنية جديدة هابطة تحت عنوان ''ركبني المرجيحة''،

وأدى الشاب ''أحمد أبو شامة'' و''داليا حسن''، الأغنية، كما لعبا دور البطلين في الفيديو كليب.

وأثارت الأغنية موجة من الغضب العارم في صفوف الناشطين في مصر، الذين اعتبروا أنها تحتوي على إيحاءات جنسية.

ورغم الانتقادات والتعليقات المطالبة بمنع عرض الكليب ووقف التداول به، إلا أنه انتشر بشكلٍ كبير.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

كليب مصر موسيقى فن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم.. وفاة مريم ميرزاخاني أول عالمة رياضيات بعد معاناة مع المرض | دولي

مؤلم.. وفاة مريم ميرزاخاني أول عالمة رياضيات بعد معاناة مع المرض

حركات ترامب المثيرة تحير المختصين وترفع به إلى السخرية العارمة | دولي

حركات ترامب المثيرة تحير المختصين وترفع به إلى السخرية العارمة

زلزال قوي يضرب أكبر دولة إسلامية | دولي

زلزال قوي يضرب أكبر دولة إسلامية

بوادر انفراج الأزمة الخليجية..الإمارات و السعودية يتراجعان عن هذا المطلب | دولي

بوادر انفراج الأزمة الخليجية..الإمارات و السعودية يتراجعان عن هذا المطلب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة مداهمة مقهى شعبي للشيشا فكازا..شوفو شحال شدو ديال القاصرين | بــووز
منذ 50 دقيقة

بالفيديو..لحظة مداهمة مقهى شعبي للشيشا فكازا..شوفو شحال شدو ديال القاصرين

شوفو عن قرب و بكاميرا خفية ليل مدينة الدارالبيضاء..سكرانين/عريانين/مضاربين | بــووز

شوفو عن قرب و بكاميرا خفية ليل مدينة الدارالبيضاء..سكرانين/عريانين/مضاربين

باالفيديو: معاناة حقيقية لعمال الموقف مع الحرارة بوجدة..شوفو كيفاش كايدوزو النهار | بــووز

باالفيديو: معاناة حقيقية لعمال الموقف مع الحرارة بوجدة..شوفو كيفاش كايدوزو النهار

بالفيديو..شوفو كيفاش شاذ جنسي كايصيد الزبائن ديالو ولابس كسوة ديال البنات فشوارع كازا | بــووز

بالفيديو..شوفو كيفاش شاذ جنسي كايصيد الزبائن ديالو ولابس كسوة ديال البنات فشوارع كازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

طنجة قبلة المشاهير .. يحل فيها أبرز قياديي العالم وها علاش | ثقافة و فنون
منذ 11 دقيقة

طنجة قبلة المشاهير .. يحل فيها أبرز قياديي العالم وها علاش

مرعب وبالفيديو.. شخص يهاجم محلا في القنيطرة بسيف كبير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مرعب وبالفيديو.. شخص يهاجم محلا في القنيطرة بسيف كبير وها أشنو وقع

مؤلم.. وفاة مريم ميرزاخاني أول عالمة رياضيات بعد معاناة مع المرض | دولي

مؤلم.. وفاة مريم ميرزاخاني أول عالمة رياضيات بعد معاناة مع المرض

التطوانيون ينهون شبح لص الأحذية من المساجد وها كيفاش شدوه | مجتمع

التطوانيون ينهون شبح لص الأحذية من المساجد وها كيفاش شدوه

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.