مثير..نايضة في مصر بسبب فيديو كليب فيه إيحاءات جنسية ﻿

يبدو أن مصر العربية على قدر ما كان فنها أصيلا وله مكانة كبيرة داخل الوطن العربي، بدأ يذهب عكس ذلك، بعد ظهور أغاني في الآونة الأخيرة اعتبرها المصريون هابطة أكثر من اللازم، متسائلين عن عدم منع مثل هذه

شوف تيفي

يبدو أن مصر العربية على قدر ما كان فنها أصيلا وله مكانة كبيرة داخل الوطن العربي، بدأ يذهب عكس ذلك، بعد ظهور أغاني في الآونة الأخيرة اعتبرها المصريون هابطة أكثر من اللازم، متسائلين عن عدم منع مثل هذه الأعمال الغير فنية أصلا.

وفي هذا السياق انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أغنية جديدة هابطة تحت عنوان ''ركبني المرجيحة''،

وأدى الشاب ''أحمد أبو شامة'' و''داليا حسن''، الأغنية، كما لعبا دور البطلين في الفيديو كليب.

وأثارت الأغنية موجة من الغضب العارم في صفوف الناشطين في مصر، الذين اعتبروا أنها تحتوي على إيحاءات جنسية.

ورغم الانتقادات والتعليقات المطالبة بمنع عرض الكليب ووقف التداول به، إلا أنه انتشر بشكلٍ كبير.