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حركات ترامب المثيرة تحير المختصين وترفع به إلى السخرية العارمة

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 00:25 حركات ترامب المثيرة تحير المختصين وترفع به إلى السخرية العارمة | دولي
حركات ترامب المثيرة تحير المختصين وترفع به إلى السخرية العارمة
مازال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحير المتتبعين والملاحظين بحركاته المثيرة، والغير مفهومة في أكثر الأحيان، خصوصا لدى زيارته الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هذا الأسبوع.

شوف تيفي

مازال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحير المتتبعين والملاحظين بحركاته المثيرة، والغير مفهومة في أكثر الأحيان، خصوصا لدى زيارته الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هذا الأسبوع.

وخلقت طريقة السلام على ماكرون من طرف ترامب سخرية كبرى في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن قال للسيدة الفرنسية الأولى ''هيئتك جميلة جدا''، حسبما ظهر في فيديو نشر على صفحة الحكومة الفرنسية على ''الفيسبوك''.

وفي السياق ذاته ولدى جلوس الرئيسين على طاولة واحدة رفقة زوجتيهما في إحدى المطاعم المطلة على البحر، خلقت صورة ميلانيا ترامب الحدث والجدل بسبب وضع يدها على فخد الرئيس مانويل، حسب ما التقطته عدسات المصورين، الشيء الذي تأولت فيه القراءات كثيرا.

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مانويل ماكرون ترامب فرنسا الرئيس أمريكا

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