بن كيران لبرلمان حزبه...كنت سأقدم استقالتي من جدة ولم أحزن على رئاسة الحكومة ﻿

إعترف بن كيران في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه، أنه كان يفكر في تقديم الإستقالة من الأمانة العامة من جدة بالمملكة العربية السعودية أثناء تأديته للعمرة رفقة زوجته.

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إعترف بن كيران في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه، أنه كان يفكر في تقديم الإستقالة من الأمانة العامة من جدة بالمملكة العربية السعودية أثناء تأديته للعمرة رفقة زوجته.



وأوضح بن كيران أنه لم يحزن على رئاسة الحكومة وكذا زوجته كما فعل بعض الإخوة، مستدركا بالقول، "إلا واحد البنية حيث تعصبات شوية ولكن بكات على باها" في إشارة إلى نجلته



وأضاف بن كيران، أنه "عنده العديد من العيوب"، لكنه لايكذب، مؤكدا بأنه فكر في العديد من السيناريوهات، أن إجتماع الأمانة العامة للحزب الأول بعد عودته كاد أن ينفجر.