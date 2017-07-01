بالفيديو.. سيارة دخلات في الطرامواي بسلا وإصابة السائق ﻿

اصطدمت قبل قليل سيارة خفيفة بعربة الطرامواي بالقرب من محطة البريد تابركيت بسلا، الحادثة ألحقت خسائر مادية جسيمة بكل من السيارة والترام.

شوف تيفي

اصطدمت قبل قليل سيارة خفيفة بعربة الطرامواي بالقرب من محطة البريد تابركيت بسلا، الحادثة ألحقت خسائر مادية جسيمة بكل من السيارة والترام.

وحسب الفيديو الذي تم التقاطه للحظة وقوع الحادث تبين أن سائق السيارة الخفيفة تعرض لإصابة وُصفت بالخفيفة، بينما تعرضت سيارته لخسائر مادية بسبب اصطدامها بالطرامواي.

هذا ولحسن الحظ، لم تُسفر الحادثة الخطيرة عن أية خسائر في الأرواح بل اقتصر ذلك عن خسائر مادية، هذا وقد حلت بعين المكان العناصر الأمنية من أجل فتح محضر في ظروف الحادث، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.