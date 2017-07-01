موريتانيا تغلق حدودها مع الجزائر ﻿

أعلنت وزارة الدفاع الموريتانية، أن الحدود الشمالية مع الجزائر، باتت منطقة عسكرية محظورة على المدنيين، داعية المواطنين إلى تجنب دخول تلك المنطقة.

شوف تيفي:وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الموريتانية، أن الحدود الشمالية مع الجزائر، باتت منطقة عسكرية محظورة على المدنيين، داعية المواطنين إلى تجنب دخول تلك المنطقة.

وأشارت السلطات الموريتانية، في بيان لها، إلى أن هذا الإجراء جاء بعد اتساع حركة المهربين، وصعوبة التفريق بين المدنين والمتورطين في شبكات التهريب.

وحددت السلطات الموريتانية، المنطقة المعنية بالحظر في المربع الممتد بين "الشكات"، في الشمال الشرقي، و"عين بنتيلي"، في الشمال الغربي، و"ظهر تيشيت"، في الجنوب الغربي، و"لمرية"، في الجنوب، ما يجعل مجموع الشريط الحدودي مع الجزائر منطقة محظورة على المدنيين.