بن كيران يحمل ''الحزب المعلوم'' المسؤولية في إندلاع حراك- الريف ﻿

صرح عبد الإله بن كيران في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني في دورته الإستثنائية اليوم السبت، أن التأخر في مشاريع برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' ليس هو سبب الإحتجاجات في الريف، وإنما سيطرة ''الحزب

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صرح عبد الإله بن كيران في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني في دورته الإستثنائية اليوم السبت، أن التأخر في مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" ليس هو سبب الإحتجاجات في الريف، وإنما سيطرة "الحزب المعلوم" على أغلب المجالس المنتخبة والمؤسسات في منطقة الريف.



وأعاد بن كيران في كلمته، ذكر بعض تفاصيل الإنتخابات وتفاصيلها، حيث صرح بأن أعضاء بالحزب طالبوه "يهبط شوية من الهجوم" إبان التلاسنات مع زعماء الاحزاب السياسية في اطار الحملة الانتخابية لسنة 2015 لكنه رفض، مؤكدا بأن الريفيون يريدون الكرامة.



ودعا بن كيران أعضاء حزبه، إلى المساعدة على تجاوز أزمة الحسيمة، لأن الحزب "يقدم دائما مصلحة البلاد"، مشددا على أتباع حزبه العودة للمرجعية والمنهاج لإيجاد الحلول للأزمة الحالية.