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بالفيديو..الشاب خالد يفجرها.. الراي ماشي غير جزائري وها منين جا

بتاريــخ : 15 يوليوز 2017 / 20:48 بالفيديو..الشاب خالد يفجرها.. الراي ماشي غير جزائري وها منين جا | ثقافة و فنون
بالفيديو..الشاب خالد يفجرها.. الراي ماشي غير جزائري وها منين جا
كشف الفنان الشاب خالد في معرض مشاركته في إحدى المهرجانات مساء أمس الجمعة بالجزائر، أن الراي أصله من مغنية وجدة، وبعد ذلك انتشر عبر أرجاء المغرب العربي الكبير.

شوف تيفي

كشف الفنان الشاب خالد في معرض مشاركته في إحدى المهرجانات مساء أمس الجمعة بالجزائر، أن الراي أصله من مغنية وجدة، وبعد ذلك انتشر عبر أرجاء المغرب العربي الكبير.

وأضاف خالد في رده على سؤال صحفية جزائرية، أن المقصود بالمغرب العربي الكبير هو تونس، الجزائر والمغرب، مضيفا "مغاديش نعطيكم الدروس"، في حين لم يذكر في هذا المغرب العربي لا ليبيا ولا موريتانيا.

وأثار موضوع فن الراي وأصله جدلا واسعا خلال الشهور الأخيرة، وصلت حدته إلى تقديم الحكومة الجزائرية طلبا إلى اليونيسكو بتسجيل فن الراي على أنه جزائري وأصله من قلب الجزائر.

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الراي الشاب خالد فن موسيقى

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