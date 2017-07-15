السلاوين مقلقين..شوفو كيفاش الناس كايخدمو بلا مهنية و بلا شروط السلامة ﻿

عبّر مجموعة من المواطنين القاطنين بشارع عبد الرحيم بوعبيد حي السلام بمدينة سلا عن تذمرهم واستنكارهم بالأشغال الترقيعية التي رافقت أعمدة الكهرباء المتواجدة بالمنطقة المذكورة.

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عبّر مجموعة من المواطنين القاطنين بشارع عبد الرحيم بوعبيد حي السلام بمدينة سلا عن تذمرهم واستنكارهم بالأشغال الترقيعية التي رافقت أعمدة الكهرباء المتواجدة بالمنطقة المذكورة.

وأضافت مصادرنا، أن هاته الأعمدة تُهدد حياة المواطنين خصوصا وأن الكابلات الكهربائية تظهر بشكل مرئي ويمكن لأي شخص لمسها ويحدث ما لا يحمد عقباه، معتبرين أن المسؤولين تنقصهم المهنية، كما أن أعمالهم تفتقر لأدنى شروط السلامة.

هذا وطالبت ساكنة شارع عبد الرحيم بوعبيد حي السلام من الجهات المعنية التدخل الفوري وإصلاح تلك الأعمدة الكهربائية تجنبا للكوارث والحوادث.