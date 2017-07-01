بعد ست ساعات من النقاش..وزراء ''البيجيدي'' يلتزمون الصمت أمام دورة برلمان الحزب بالرباط و بنكيران يغادر ﻿

بعد أزيد من خمس ساعات من النقاش بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لم يأخذ لحدود هذه اللحظات أي عضو في الأمانة العامة أو وزير في الحكومة الكلمة لحد هذه اللحظات رغم تواجد أغلبهم داخل الجلسة.

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بعد أزيد من خمس ساعات من النقاش بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لم يأخذ لحدود هذه اللحظات أي عضو في الأمانة العامة أو وزير في الحكومة الكلمة لحد هذه اللحظات رغم تواجد أغلبهم داخل الجلسة.



وتتواصل إلى غاية هذه اللحظات أشغال دورة المجلس الوطني للبيجدي بالمدرسة الوطنية للمعادن بالرباط، دون تدخل لوزير في الحكومة أو عضو بالامانة العامة للحزب، ما عدا بن كيران وسعد الدين العثماني، رغم العشرات من التدخلات لأعضاء الحزب من مناطق بعيدة ومسؤولين بالتنظيمات الموازية للحزب.

وقام بن كيران قبل قليل، من مغادرة جلسة دورة المجلس الوطني، نحو منزله إلى حين تحضير البيان الختامي، في حين بقي سعد الدين العثماني حاضرا بقاعة الجلسة من الساعة التاسعة صباحا، فيما فضل أعضاء اخرين توزيع وقتهم بين الانصات لتدخلات أعضاء المجلس الوطني ومغادرة القاعة للحديث في الهاتف كرئيس الحكومة أو مغادرة مكان إنعقاد المجلس الوطني لقضاء بعض الحاجات.