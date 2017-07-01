مؤثر...أرملة عسكري تعتصم أمام مقر إنعقاد دورة برلمان ''البيجيدي'' بسبب 420 درهم كتقاعد ﻿

إنتظرت أرملة عسكري لأزيد من ست ساعات، أمام المدرسة الوطنية للمعادن والتي تشهد أشغال دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المستمرة إلى هذه اللحظات، حيث مباشرة بعد منعها الدخول لمقابلة رئيس

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رغم كبر سنها ومرضها، إنتظرت



إنتظرت أرملة عسكري لأزيد من ست ساعات، أمام المدرسة الوطنية للمعادن والتي تشهد أشغال دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المستمرة إلى هذه اللحظات، حيث مباشرة بعد منعها الدخول لمقابلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إعتصمت العجوز المريضة أمام المقر رغم تقديم طلبها للوزير مصطفى الخلفي.



ومباشرة بعد رؤيتها للوزير مصطفى الخلفي خارجا من قاعة أشغال المجلس الوطني، توجهت الأرملة نحوه لتشكو من التقاعد الذي تحصل عليه بعد وفاة زوجها العسكري الذي قضى أزيد من 31 سنة في الخدمة، حيث كشفت للناطق الرسمي باسم الحكومة أنها مريضة وتخضع لعمليات جراحية على الكثف، وتحصل 420 درهم كتقاعد ، "ثمان آلاف وثمان مئة ريال" حسب تعبيرها.



وطالب الخلفي من الأرملة التي تنحدر من الأقاليم الجنوبية للملكة، بالمزيد من الانتظار إلى حين خروج سعد الديبن العثماني رئيس الحكومة الذي يترأس المجلس الوطني للبيجدي وهو ما دفع "بالعجوز" إلى العودة إلى مكانها والمزيد من الإنتظار إلى حدود هذه اللحظات.