رسميا...تحديد موعد المؤتمرلإختيار خليفة بن كيران على رأس ''البيجيدي '' ﻿

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قبل قليل، على يومي 9 و 10 دجنبر 2017 كتاريخ للمؤتمر الوطني العادي للحزب، والذي سيحسم في خليفة عبد الإله بن كيران.

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صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قبل قليل، على يومي 9 و 10 دجنبر 2017 كتاريخ للمؤتمر الوطني العادي للحزب، والذي سيحسم في خليفة عبد الإله بن كيران.



وتمت المصادقة على تاريخ المؤتمر بغالبية أصوات الأعضاء، بعد فشل محاولات تمرير نقطة تعديل المادة 16 من قانون الحزب والتي ستسمح لبن كيران الإستمرار على رأس الحزب لولاية ثالثة.



ويتم في هذه اللحظات المصادقة على أوراق المؤتمر المقبل، وكذا المساطر التي سيعتمد عليها لإنتداب المؤتمرين، وسط تكهنات بقدرة تيار الإستوزار منع تعديل المادة 16 في المؤتمر المقبل.