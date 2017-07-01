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قاتل عشيق شقيقته بسلاح شرطي في قبضة الأمن

بتاريــخ : 15 يوليوز 2017 / 19:25 قاتل عشيق شقيقته بسلاح شرطي في قبضة الأمن | حوادث و حقوق
قاتل عشيق شقيقته بسلاح شرطي في قبضة الأمن
سقط صيد ثمين في قبضة فرقة الدراجات النارية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا الأربعاء المنصرم بعدما ارتكب، شخص سرقة بالعنف وأثناء تنقيط اسمه تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بعدما

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سقط صيد ثمين في قبضة فرقة الدراجات النارية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا الأربعاء المنصرم بعدما ارتكب، شخص سرقة بالعنف وأثناء تنقيط اسمه تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بعدما سرق سلاحا وظيفيا لشرطي بالبيضاء واستعمله في تصفية عشيق شقيقته واختفى عن الأنظار.

وكشفت يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري أن مواطنين حاصروا الموقوف بعد تنفيذه سرقة في حق خياطة بحي اشماعو الأربعاء الماضي وتدخلت دورية لفرقة الدراجات النارية وتسلمته منهم، وبعد تنقيط اسمه، تبين أنه مبحوث عنه في جريمة قتل باستعمال السلاح الناري في 2014، وأمرت النيابة العامة بالتحقيق معه في السرقة بالعنف وبعدها إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء.

هذا واستنادا إلى المصدر ذاته استدعت الضابطة القضائية بسلا الضحية التي تعرضت للسرقة بمحيط مركب تجاري كبير، واستمعت فرقة الدراجات النارية أثناء إنجازها محاضر الإيقاف والتفتيش والحجز إلى شهود حاصروا الموقوف ومنعوه إلى حين حضور الأمن.

 

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قاتل شقيقته الشرطة

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