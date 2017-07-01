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مسافرون من فنزويلا شدوهم البوليس في مطار الدارالبيضاء وهذا هو السبب

بتاريــخ : 15 يوليوز 2017 / 19:23 مسافرون من فنزويلا شدوهم البوليس في مطار الدارالبيضاء وهذا هو السبب | حوادث و حقوق
مسافرون من فنزويلا شدوهم البوليس في مطار الدارالبيضاء وهذا هو السبب
وضعت العناصر الأمنية التابعة لمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء يوم أمس الجمعة مسافرين من جنسية فنزويلية رهن الحراسة النظرية، وذلك على خلفية حجز كيلوغرام و 890 غراما من مخدر الكوكايين بحوزتهما.

شوف تيفي

 وضعت العناصر الأمنية التابعة لمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء يوم أمس الجمعة مسافرين من جنسية فنزويلية رهن الحراسة النظرية، وذلك على خلفية حجز كيلوغرام و 890 غراما من مخدر الكوكايين بحوزتهما.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 35 و 43 سنة ، بعد وصولهما بتاريخ 10 يوليوز الجاري على متن رحلة جوية قادمة من ساوباولو، حيث أظهر الفحص الطبي وجود أجسام غريبة داخل أمعائهما، عبارة عن كبسولات يرجح أنها تحتوي على مخدر الكوكايين.

هذا وبعد إيقافهما، تم الإحتفاظ بالمشتبه بهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد إلى غاية استخراج كامل كمية المواد المخدرة، وذلك في انتظار تقديمهما أمام العدالة.

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مسافرين الدارالبيضاء حوادث وحقوق شوف تيفي

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