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بن كيران:من يملك دليلا على ''خيانة العثماني والوزراء'' فليقدمه والفراق لا بد منه

بتاريــخ : 15 يوليوز 2017 / 18:09 بن كيران:من يملك دليلا على خيانة العثماني والوزراء فليقدمه والفراق لا بد منه | بوليتيك
بن كيران:من يملك دليلا على ''خيانة العثماني والوزراء'' فليقدمه والفراق لا بد منه
دعا بن كيران أعضاء المجلس الوطني لتأجيل النقاش ''والبوح'' في اجتماع آخر غير الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب الحالية، مطالبا بقدرة ''أي عضو في الحزب القول بأن أحد الإخوة منافق''، مصرحا بالقول

شوف تيفي

دعا بن كيران أعضاء المجلس الوطني لتأجيل النقاش "والبوح" في اجتماع آخر غير الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب الحالية، مطالبا بقدرة "أي عضو في الحزب القول بأن أحد الإخوة منافق"، مصرحا بالقول "هادشي السياسة راه صعيب شحال من واحد كان ظالم وولا مظلوم".

وأضاف بن كيران بأن ما أحزنه كثيرا هو قيام عضو بالحزب الإتصال "بأخ آخر في الحزب مطالبا إياه بتبرير حول ما كتبه في حسابه الخاص بالفايس" مصرحا بالقول "راه أهم مبدأ عندنا في الحزب هي الحرية ويجب المحافظة عليها".

وتابع بن كيران كلمته لاعضاء برلمان الحزب، بكونه سمع "الشك والتشكيك والتخوين والتأويل" للحكومة والوزراء وأعضاء آخرين، مصرحا بالقول " اللي عندو شي دليل يقدموا"، مؤكدا بأنه يجب الحفاظ على الثقة والوضوح.

وقال بن كيران إن الأهم هو أن الحزب نجح في التمسك بالإصلاح والمقاومة، وقد "نجحنا في ذلك"، مصرحا بأن "تواجدنا في الحكومة والبرلمان هو بحد ذاته إصلاح"، مؤكدا بأنه فكر في الفراق " وهو لابد منه ولكن ليس في هذه الظروف". على حد قول بن كيران.

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