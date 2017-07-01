 رسميا...برلمان ''البيجيدي'' يرفض التمديد لبن كيران ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمين رغيب يتحدى المغني Luis fonsi في أغنيته Despacito | بووز

أمين رغيب يتحدى المغني Luis fonsi في أغنيته Despacito

رسميا...برلمان البيجيدي يرفض التمديد لبن كيران | بوليتيك

رسميا...برلمان ''البيجيدي'' يرفض التمديد لبن كيران

إنقسام بين أعضاء برلمان البيجيدي حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة | بوليتيك

إنقسام بين أعضاء برلمان ''البيجيدي'' حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة

قاتل عشيق شقيقته بسلاح شرطي في قبضة الأمن | حوادث و حقوق

قاتل عشيق شقيقته بسلاح شرطي في قبضة الأمن

بالصورة.. رئيس جماعة يتخلى عن سيارة الدولة و يستعمل دراجة هوائية بفاس | بوليتيك

بالصورة.. رئيس جماعة يتخلى عن سيارة الدولة و يستعمل دراجة هوائية بفاس

في بادرة جميلة ...موظف بالمكتب الوطني لسكك الحديدية...يروي عطش قط وينصح الناس بذلك‎ | بووز

في بادرة جميلة ...موظف بالمكتب الوطني لسكك الحديدية...يروي عطش قط وينصح الناس بذلك‎

فيديو حصري للحظة تفتيش يخت رونالدو من طرف البوليس‎ | بووز

فيديو ''حصري'' للحظة تفتيش ''يخت'' رونالدو من طرف البوليس‎

العثماني يدعو برلمان البيجيدي للتكثل والوحدة ويحذر من الوضع الإقليمي والدولي الصعب | بوليتيك

العثماني يدعو برلمان ''البيجيدي'' للتكثل والوحدة ويحذر من الوضع الإقليمي والدولي الصعب

أغرب وأخطر عمليات نقل الوجوه في العالم.. (فيديو) | بووز

أغرب وأخطر عمليات نقل الوجوه في العالم.. (فيديو)

من حقنا نفرحو

رسميا...برلمان ''البيجيدي'' يرفض التمديد لبن كيران

بتاريــخ : 15 يوليوز 2017 / 17:14 رسميا...برلمان البيجيدي يرفض التمديد لبن كيران | بوليتيك
رسميا...برلمان ''البيجيدي'' يرفض التمديد لبن كيران
يبدو أن المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تحدد ولايتين فقط لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لكون أقل من الثلث فقط من طالب بطرح المادة للتعديل في المؤتمر المقبل للحزب.

شوف تيفي

يبدو أن المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تحدد ولايتين فقط لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لكون أقل من الثلث فقط من طالب بطرح المادة للتعديل في المؤتمر المقبل للحزب.

وبدأ أعضاء برلمان الحزب في إختيار رئاسة مكتب المؤتمر المقبل للحزب الذي سيتم تحديد تاريخه بالضبط بعد الإنتهاء من الموافقة على جميع النقط المدرجة في أوراق المؤتمر المقبل.

ورغم أن المؤتمر هو الوحيد القادر على تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، لكن سقوطها في المجلس الوطني والأمانة العامة للحزب، تظهر غياب الإجماع داخل الحزب لبقاء بن كيران أمينا عاما.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحزب بن كيران الحكومة التمديد شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إنقسام بين أعضاء برلمان البيجيدي حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة | بوليتيك

إنقسام بين أعضاء برلمان ''البيجيدي'' حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة

بالصورة.. رئيس جماعة يتخلى عن سيارة الدولة و يستعمل دراجة هوائية بفاس | بوليتيك

بالصورة.. رئيس جماعة يتخلى عن سيارة الدولة و يستعمل دراجة هوائية بفاس

العثماني يدعو برلمان البيجيدي للتكثل والوحدة ويحذر من الوضع الإقليمي والدولي الصعب | بوليتيك

العثماني يدعو برلمان ''البيجيدي'' للتكثل والوحدة ويحذر من الوضع الإقليمي والدولي الصعب

بن كيران..عزيز أخنوش إقتبس أغراس أغراس من منهجية حزب المصباح | بوليتيك

بن كيران..عزيز أخنوش إقتبس ''أغراس أغراس'' من منهجية حزب ''المصباح''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. إيطاليا تتسلم اللوحة المسروقة بولاية أمن الدارالبيضاء | روبورتاج
منذ 43 دقيقة

بالفيديو.. إيطاليا تتسلم اللوحة المسروقة بولاية أمن الدارالبيضاء

بالفيديو.. تاشينويت خْلطات الشعبي مع الأمازيغي فمهرجان فاس ..شوفو التفاعل | بــووز

بالفيديو.. تاشينويت ''خْلطات'' الشعبي مع الأمازيغي فمهرجان فاس ..شوفو التفاعل

بالفيديو: المصالح الأمنية بالدارالبيضاء تسلم رسميا اللوحة الإيطالية المسروقة للسفير الإيطالي | بــووز

بالفيديو: المصالح الأمنية بالدارالبيضاء تسلم رسميا اللوحة الإيطالية المسروقة للسفير الإيطالي

صادم و بوجه مكشوف:شابة مغربية تتحدث بكل حرقة: اغتاصبوني 3 ديال الدراري فدقة واحدة و خرجت للطريق و كنضرب لحمي حيث المجتمع ديالنا ماكيرحمش | بــووز

صادم و بوجه مكشوف:شابة مغربية تتحدث بكل حرقة: اغتاصبوني 3 ديال الدراري فدقة واحدة و خرجت للطريق و كنضرب لحمي حيث المجتمع ديالنا ماكيرحمش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أمين رغيب يتحدى المغني Luis fonsi في أغنيته Despacito | بووز
منذ 27 دقيقة

أمين رغيب يتحدى المغني Luis fonsi في أغنيته Despacito

رسميا...برلمان البيجيدي يرفض التمديد لبن كيران | بوليتيك

رسميا...برلمان ''البيجيدي'' يرفض التمديد لبن كيران

إنقسام بين أعضاء برلمان البيجيدي حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة | بوليتيك

إنقسام بين أعضاء برلمان ''البيجيدي'' حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة

قاتل عشيق شقيقته بسلاح شرطي في قبضة الأمن | حوادث و حقوق

قاتل عشيق شقيقته بسلاح شرطي في قبضة الأمن

﻿ ﻿
اليوم 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.