العثماني يدعو برلمان ''البيجيدي'' للتكثل والوحدة ويحذر من الوضع الإقليمي والدولي الصعب ﻿

في كلمته الإفتتاحية كرئيس للمجلس الوطني لحزب المصباح، صرح رئيس الحكومة بوجود وضع إقليمي ودولي صعب، وأن المغرب ومعه حزب العدالة والتنمية ليس ببعيد عما يدور في محيطه.

شوف تيفي

في كلمته الإفتتاحية كرئيس للمجلس الوطني لحزب المصباح، صرح رئيس الحكومة بوجود وضع إقليمي ودولي صعب، وأن المغرب ومعه حزب العدالة والتنمية ليس ببعيد عما يدور في محيطه.



ودعا سعد الدين العثماني جميع الأعضاء الذين حضروا لدورة المجلس الوطني التي تجرى في هذه اللحظات بالرباط، إلى العمل على وحدة الحزب والحفاظ عليه، وسط وضع إقليمي ودولي صعب، والحزب " ليس بمنأى عن ذلك" مؤكدا أن الجميع ينتظر ما ستسفر عنه الدورة التي تجري في هذه اللحظات.



وأضاف العثماني أن الحزب من موقعه في الحكومة سيواصل محاربة الفساد والذهاب ببعيد في الإصلاح الذي رسمه منذ دخوله مغمار العالم السياسي، وفق منهاجه الذي يحترم الثوابت والمؤسسات.