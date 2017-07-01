 بن كيران..عزيز أخنوش إقتبس ''أغراس أغراس'' من منهجية حزب ''المصباح'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بن كيران..عزيز أخنوش إقتبس أغراس أغراس من منهجية حزب المصباح | بوليتيك

بن كيران..عزيز أخنوش إقتبس ''أغراس أغراس'' من منهجية حزب ''المصباح''

برلمان البيجيدي ينطلق وسط اختلاف حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة | بوليتيك

برلمان البيجيدي ينطلق وسط اختلاف حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة

بالفيديو.. 10 خدع بسيطه للحياه | بووز

بالفيديو.. 10 خدع بسيطه للحياه

زلزال قوي يضرب أكبر دولة إسلامية | دولي

زلزال قوي يضرب أكبر دولة إسلامية

عاجل: نشرة إنذارية هامة للمغاربة..شوفو أشنوغادي يوقع | مجتمع

عاجل: نشرة إنذارية هامة للمغاربة..شوفو أشنوغادي يوقع

رونالدو مع حبيبته الحامل بجزيرة إسبانية‎ (فيديو) | بووز

رونالدو مع حبيبته الحامل بجزيرة إسبانية‎ (فيديو)

بالفيديو..وداعا للفحوصات وداعا للاخطاء الطبية | بووز

بالفيديو..وداعا للفحوصات وداعا للاخطاء الطبية

عاجل وبالصور.. فنانة مغربية شهيرة دارت الخمار..شوفو شكون | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور.. فنانة مغربية شهيرة دارت الخمار..شوفو شكون

بالفيديو.. تسليم السيدة العذراء للسفير الإيطالي | بوليتيك

بالفيديو.. تسليم ''السيدة العذراء'' للسفير الإيطالي

من حقنا نفرحو

بن كيران..عزيز أخنوش إقتبس ''أغراس أغراس'' من منهجية حزب ''المصباح''

بتاريــخ : 15 يوليوز 2017 / 15:31 بن كيران..عزيز أخنوش إقتبس أغراس أغراس من منهجية حزب المصباح | بوليتيك
بن كيران..عزيز أخنوش إقتبس ''أغراس أغراس'' من منهجية حزب ''المصباح''
صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إقتبس كلمة ''أغراس أغراس'' التي أضحت منهاجا لحزب الحمامة، مؤكدا بأن حزب العدالة والتنمية وطريقة إشتغاله

شوف تيفي

صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إقتبس كلمة "أغراس أغراس" التي أضحت منهاجا لحزب الحمامة، مؤكدا بأن حزب العدالة والتنمية وطريقة إشتغاله في الحقل السياسي هي التي فرضت على الآخرين تقليده.

وأكد بن كيران "أن مجيئ أخنوش بهذه الكلمة الجديدة" وهي "أغراس- أغراس" دليل قاطع على وجود إرادة الإصلاح لدى الدوائر العليا في الدولة، وفي الساحة السياسية، لكن ذلك لن يتم تحقيقه من دون ضريبة.

وإعترف بن كيران أنه كان على إتصال مع الديوان الملكي ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية منذ السنوات الأولى للعمل السياسي والدعوي، مصرحا بالقول" الفرق بيننا واليساريين هو أنهم عندما يعتقلون يصبحون متعاونين مع الأجهزة أو يدبروا اعليهم وهذا سبب تفرقتهم بالإضافة إلى التخوين، أما نحن في الجماعة فأي عضو يفرج عنه من التحقيق كايجي يقول لينا اش قالو ليه ديريكت، وهذا سر قوتنا" وفق كلمة بن كيران أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب في هذه اللحظات.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأعداء الحكومة بن كيران المجلس الوطني شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

برلمان البيجيدي ينطلق وسط اختلاف حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة | بوليتيك

برلمان البيجيدي ينطلق وسط اختلاف حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة

بالفيديو.. تسليم السيدة العذراء للسفير الإيطالي | بوليتيك

بالفيديو.. تسليم ''السيدة العذراء'' للسفير الإيطالي

عاجل:بن كيران..يعترف ضاق بي الحزب وإبنتي بكت كثيرا بعد إعفائي من رئاسة الحكومة | بوليتيك

عاجل:بن كيران..يعترف ''ضاق بي الحزب'' وإبنتي بكت كثيرا بعد إعفائي من رئاسة الحكومة

على خطى الحمداوية..بن كيران لأعضاء برلمان البيجيدي....إلا خيابت دابا تزيان | بوليتيك

على خطى الحمداوية..بن كيران لأعضاء برلمان ''البيجيدي''....''إلا خيابت دابا تزيان''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. تاشينويت خْلطات الشعبي مع الأمازيغي فمهرجان فاس ..شوفو التفاعل | بــووز
منذ 29 دقيقة

بالفيديو.. تاشينويت ''خْلطات'' الشعبي مع الأمازيغي فمهرجان فاس ..شوفو التفاعل

بالفيديو: المصالح الأمنية بالدارالبيضاء تسلم رسميا اللوحة الإيطالية المسروقة للسفير الإيطالي | بــووز

بالفيديو: المصالح الأمنية بالدارالبيضاء تسلم رسميا اللوحة الإيطالية المسروقة للسفير الإيطالي

صادم و بوجه مكشوف:شابة مغربية تتحدث بكل حرقة: اغتاصبوني 3 ديال الدراري فدقة واحدة و خرجت للطريق و كنضرب لحمي حيث المجتمع ديالنا ماكيرحمش | بــووز

صادم و بوجه مكشوف:شابة مغربية تتحدث بكل حرقة: اغتاصبوني 3 ديال الدراري فدقة واحدة و خرجت للطريق و كنضرب لحمي حيث المجتمع ديالنا ماكيرحمش

جد مؤثر.. تصريح صادم على لسان والدة العْروسة اللي خطفها ولد لفشوش و قتلها (فيديو) | بــووز

جد مؤثر.. تصريح صادم على لسان والدة العْروسة اللي خطفها ولد لفشوش و قتلها (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بن كيران..عزيز أخنوش إقتبس أغراس أغراس من منهجية حزب المصباح | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

بن كيران..عزيز أخنوش إقتبس ''أغراس أغراس'' من منهجية حزب ''المصباح''

برلمان البيجيدي ينطلق وسط اختلاف حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة | بوليتيك

برلمان البيجيدي ينطلق وسط اختلاف حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة

بالفيديو.. 10 خدع بسيطه للحياه | بووز

بالفيديو.. 10 خدع بسيطه للحياه

زلزال قوي يضرب أكبر دولة إسلامية | دولي

زلزال قوي يضرب أكبر دولة إسلامية

﻿ ﻿
اليوم 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.