بن كيران..عزيز أخنوش إقتبس ''أغراس أغراس'' من منهجية حزب ''المصباح'' ﻿

صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إقتبس كلمة ''أغراس أغراس'' التي أضحت منهاجا لحزب الحمامة، مؤكدا بأن حزب العدالة والتنمية وطريقة إشتغاله

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صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إقتبس كلمة "أغراس أغراس" التي أضحت منهاجا لحزب الحمامة، مؤكدا بأن حزب العدالة والتنمية وطريقة إشتغاله في الحقل السياسي هي التي فرضت على الآخرين تقليده.



وأكد بن كيران "أن مجيئ أخنوش بهذه الكلمة الجديدة" وهي "أغراس- أغراس" دليل قاطع على وجود إرادة الإصلاح لدى الدوائر العليا في الدولة، وفي الساحة السياسية، لكن ذلك لن يتم تحقيقه من دون ضريبة.



وإعترف بن كيران أنه كان على إتصال مع الديوان الملكي ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية منذ السنوات الأولى للعمل السياسي والدعوي، مصرحا بالقول" الفرق بيننا واليساريين هو أنهم عندما يعتقلون يصبحون متعاونين مع الأجهزة أو يدبروا اعليهم وهذا سبب تفرقتهم بالإضافة إلى التخوين، أما نحن في الجماعة فأي عضو يفرج عنه من التحقيق كايجي يقول لينا اش قالو ليه ديريكت، وهذا سر قوتنا" وفق كلمة بن كيران أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب في هذه اللحظات.