برلمان البيجيدي ينطلق وسط اختلاف حول ترشيح بنكيران لولاية ثالثة ﻿

بدأ أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يتقاطرون في هذه اللحظات على المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، لعقد دورة برلمان الحزب لمناقشة نقطتين أساسيتين وهما أوراق المؤتمر المقبل

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بدأ أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يتقاطرون في هذه اللحظات على المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، لعقد دورة برلمان الحزب لمناقشة نقطتين أساسيتين وهما أوراق المؤتمر المقبل والعرض السياسي.

وحسب أغلب قادة الحزب الذين وصلوا لمقر الدورة، فينتظر أن يشهد النقاش السياسي، سجالا كبيرا بين الأعضاء، حيث لايستبعد مناقشة وضعية الحزب بعد إعفاء بن كيران من تشكيل الحكومة.

كما سيتم وفق تصريحات متفرقة، الحسم في أوراق اللجنة التحضيرية لاعتمادها في المؤتمر المنتظر أواسط شهر دجنبر المقبل، حيث ستطغى نقطة تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب على الدورة، وهو الإجراء الكفيل بمنح ولاية ثالثة لبن كيران.