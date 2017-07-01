عاجل:بن كيران..يعترف ''ضاق بي الحزب'' وإبنتي بكت كثيرا بعد إعفائي من رئاسة الحكومة ﻿

إعترف عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية قبل قليل، بأنه ''إنسان'' وتأثر كثيرا بعد إعلان تشكيل الحكومة، خاصة بعد إعلان تواجد الإتحاد الإشتراكي فيها، مؤكدا بالقول

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إعترف عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية قبل قليل، بأنه "إنسان" وتأثر كثيرا بعد إعلان تشكيل الحكومة، خاصة بعد إعلان تواجد الإتحاد الإشتراكي فيها، مؤكدا بالقول " أنا كنت مع سعد الدين العثماني، لكن بعد إعلان الأغلبية، تركت الموضوع وقمت بالحضور لإلقاء كلمة أمام لجنة الإستوزار بطلب من إخوان بالحزب، أما أنا فرفضت دخول الإتحاد الإشتراكي".



وصرح بن كيران في دورة المجلس الوطني، أنني "غبت بعض الوقت وتوقفت الأمانة العامة من الإنعقاد"، لكن "كنت احتاج لبعض الوقت"، معلنا في كلمته بالقول" أنا وزوجتي ذهبنا للعمرة وتجاوزنا الأزمة" لكن "إبنتي بكت كثيرا وتأثرت بعد الإعفاء".



وأضاف بن كيران أنه "لايمكنه الذهاب بعدما ضاق بالحزب"، لسبب واحد يضيف "أني لا أريد التفرج على إنقسام الحزب وزواله"، مؤكدا بأن الحزب لابد له من دفع ضريبة نجاحاته، وها "نحن راه بدينا كانخلصوا كيفما خلصنا أيام الحركة الإسلامية ودخولي السجن سنة 1979".