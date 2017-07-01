على خطى الحمداوية..بن كيران لأعضاء برلمان ''البيجيدي''....''إلا خيابت دابا تزيان'' ﻿

دعا عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، في كلمته قبل لحظات من المدرسة الوطنية للمعادن بالرباط، خلال انعقاد دورة المجلس الوطني لللبيجيدي، الجميع إلى تجاهل أسباب الأزمة الحالية

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دعا عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، في كلمته قبل لحظات من المدرسة الوطنية للمعادن بالرباط، خلال انعقاد دورة المجلس الوطني لللبيجيدي، الجميع إلى تجاهل أسباب الأزمة الحالية والإستشراف إلى مستقبل الحزب والوطن.



وأضاف بن كيران في كلمته لأعضاء برلمان الحزب، "إلى وضع المشاكل و الأزمة الحالية للحزب، في "باكية" والعمل على الذهاب للمؤتمر المقبل للحزب بكل ثقة ووضوح"، مؤكدا أنه مر بظروف خاصة بعد تشكيل الحكومة الحالية.



ووعد بن كيران أعضاء حزبه بالحصول على مناصب أكثر من الذي حصل عليها الحزب منذ وصوله لرئاسة الحكومة، لكن بشرط "الوفاء لمنهجية الحزب والقرب من المواطنين ومحاربة الفساد".



ووسط تصفيقات الحاضرين، لجأ بن كيران لإنهاء كلمته عبر مقاطع من أغنية شعبية، حيث قال بن كيران " راه كايقولو الى خيابت دابا تزيان"، وأن المهم أمام أعضاء الحزب هو عدم ترك الفرصة للأعداء بالقول" ماخاصش الأعداء يقولو هذه هي الضربة القاضية للمصباح".