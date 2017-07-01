درجات الحرارة تصل إلى 45 في هذه المناطق بالمملكة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بمنطقة سوس والسهول الواقعة غرب الأطلس والسايس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وبداخل مناطق كل

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بمنطقة سوس والسهول الواقعة غرب الأطلس والسايس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وبداخل مناطق كل من الغرب واللوكوس والشاوية والشياظمة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بغرب البحر الأبيض المتوسط ونزول أمطار جد خفيفة محليا.

كما يرتقب تكون كتل ضبابية مرفوقة بسحل منخفضة في بعض السواحل، وكذا انتشار سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية وبالسواحل الممتدة من إفني إلى طرفاية مع احتمال سقوط أمطار جد خفيفة، فضلا عن ظهور كتل ضبابية محلية فوق السواحل وذلك خلال الليل والصباح.

وخلال الظهيرة، ستلاحظ سحب مدارية بجنوب الأقاليم الصحراوية مع نزول قطرات مطرية رعدية متفرقة، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما خلال الظهيرة والمساء فوق الأطلس مع إمكانية نزول قطرات مطرية رعدية محليا، فيما سيظل الطقس مشمسا بوجه عام بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالقرب من السواحل والمنطقة الشرقية، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 44 و 48 درجة بداخل منطقة سوس وتادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 40 و 45 درجة بالجنوب الشرقي والسايس واللوكوس وداخل مناطق كل من الغرب والشياظمة ووالماس، وما بين 35 و 40 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وداخل مناطق الشاوية وعبدة ودكالة، وما بين 30 و 35 درجة بالأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 26 و 32 درجة بالسواحل وكذلك بمرتفعات الأطلسين الكبير والصغير.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين العرائش والدار البيضاء وما بين طرفاية والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.