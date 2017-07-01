عاجل و بالفيديو..تفاصيل جديدة حول الحريق الذي شب في محل لتنظيم الحفلات بسلا ﻿

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بسلا من إخماد حريق شب اليوم السبت بأحد محلات تنظيم الحفلات بسلا، دون أن يخلف خسائر في الأرواح.

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تمكنت عناصر الوقاية المدنية بسلا من إخماد حريق شب اليوم السبت بأحد محلات تنظيم الحفلات بسلا، دون أن يخلف خسائر في الأرواح.

وعلم لدى السلطات المحلية أن الحريق، الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بأحد محلات تنظيم الحفلات بحي الغرابلية بالقرب من محطة القطار المدينة، تسبب في خسائر مهمة عبارة عن أجهزة ومعدات مخصصة لتنظيم الحفلات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من إخماد الحريق عبر تعبئة ثلاث شاحنات صهريج للإطفاء لتفادي انتشار الحريق إلى المنازل المحاورة.

وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب الحريق.