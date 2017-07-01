الملك يعود إلى تطوان ﻿

يرتقب أن يكون الملك محمد السادس قد عاد ، بعد زوال أمس الجمعة إلى أرض الوطن قادما من فرنسا،بعد قضائه إجازة خاصة بقصره بمدينة بيتز في ضواحي العاصمة باريس،منذ يوم الخميس ما قبل الماضي.

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يرتقب أن يكون الملك محمد السادس قد عاد ، بعد زوال أمس الجمعة إلى أرض الوطن قادما من فرنسا،بعد قضائه إجازة خاصة بقصره بمدينة بيتز في ضواحي العاصمة باريس،منذ يوم الخميس ما قبل الماضي.

و أفادت مصادر مطلعة ليومية أخبار اليوم بأن السلطات المحلية بعمالة تطوان تلقت إشعارا بموعد عودة الملك محمد السادس، حيث تم توجيه الدعوة إلى أعضاء الوفد الرسمي، من مسؤولين و منتخبين و برلمانيين إلى الحضور إلى مطار سانية الرمل بتطوان لاستقبال الجالس على العرش.

ورغم سفر الملك محمد السادس إلى الخارج، أبقت السلطات المحلية على أجواء الاستعداد التام تحسبا لعودته في أي وقت.