توقف تصوير مسلسل شهير احتراما لوفاة ممثل أمريكي أثناء تأدية دوره ﻿

توفي الممثل الأمريكي البديل جون بيرنيكر وسط الأسبوع الجاري بعدما أصيب بجروح خطيرة أثناء تصويره مشهدا من فيلم الرعب الشهير « ذا ووكينغ داد » وذلك عند سقوطه من ارتفاع ستة أمتار على أرض صلبة.

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توفي الممثل الأمريكي البديل جون بيرنيكر وسط الأسبوع الجاري بعدما أصيب بجروح خطيرة أثناء تصويره مشهدا من فيلم الرعب الشهير « ذا ووكينغ داد » وذلك عند سقوطه من ارتفاع ستة أمتار على أرض صلبة.

وبهذا الخصوص، قال الطبيب الشرعي لمقاطعة كويتا أن الممثل البالغ قيد حياته 33 سنة توفي الأربعاء المنصرم في موقع التصوير بمنطقة سينويا، متأثرا بجروحه ليتم نقله من مكان الحادث إلى مركز أطلانطا الطبي، حيث أعلنت وفاته.

هذا وأضافت التقارير الأمريكية أنه بعد الحادث المميت، توقف تصوير الموسم الثامن من المسلسل احتراما لروح الفقيد.