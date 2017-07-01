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بوادر انفراج الأزمة الخليجية..الإمارات و السعودية يتراجعان عن هذا المطلب

بتاريــخ : 15 يوليوز 2017 / 11:55 بوادر انفراج الأزمة الخليجية..الإمارات و السعودية يتراجعان عن هذا المطلب | دولي
بوادر انفراج الأزمة الخليجية..الإمارات و السعودية يتراجعان عن هذا المطلب
أوردت وكالات أنباء عربية، أن الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ،تخلتا عن مطلب غلق قناة الجزيرة القطرية والقنوات التابعة لها .

شوف تيفي: وكالات

أوردت وكالات أنباء عربية، أن الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ،تخلتا عن مطلب غلق قناة الجزيرة القطرية والقنوات التابعة لها .

وكان مطلب إغلاق "الجزيرة" والقنوات التابعة لها بما فيها قناة "الجزيرة" باللغة الإنجليزية أحد المطالب الرئيسية للدول الأربع المقاطعة لقطر، غير أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، شجب هذا المطلب ووصفه بأنه "هجوم غير مسبوق" على حرية التعبير.

وكانت الكويت وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدّة عبرت عن رفضها لمطلب غلق القناة واعتبرته ضربة موجعة لحرية التعبير، كما رفضته قطر واعتبرته تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية .

 

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