لليوم الثاني على التوالي هذا ما يقع بالمسجد الأقصى ﻿

واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي يومه السبت إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

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واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي يومه السبت إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الإحتلال كثفت من تواجدها على أبواب المسجد وفي الطرقات المؤذية لمنع المصلين من الوصول إليه.

هذا وقد منعت قوات الإحتلال المصلين يوم أمس من إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى لأول مرة منذ قرابة خمسة عقود وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت صباح أمس وأدت إلى مقتل ثلاثة شبان قرب باب الأسباط،بمدينة القدس المحتلة.

وبهذا الخصوص، استنكر الأزهر بشدة إقدام سلطات الإحتلال الإسرائيلي على هذه الأفعال واعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين، كما حذر من استغلال إسرائيل للأحداث في الأراضي الفلسطينية "لتنفيذ مخططها التهويدي في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك"