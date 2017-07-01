الاحتلال الاسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي ﻿

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على أبواب المسجد وفي الطرقات المؤدية لمنع المصلين من الوصول إليه.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت يوم أمس إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك لأول مرة منذ قرابة خمسة عقود وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت صباح أمس وأدت إلى مقتل ثلاثة شبان قرب باب الأسباط بمدينة القدس المحتلة.