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طائرة ''درون'' تستنفر السلطات بمهرجان الثقافة الأمازيغية بفاس

بتاريــخ : 15 يوليوز 2017 / 10:14 طائرة درون تستنفر السلطات بمهرجان الثقافة الأمازيغية بفاس | مجتمع
طائرة ''درون'' تستنفر السلطات بمهرجان الثقافة الأمازيغية بفاس
انطلقلت فعاليات مهرجان الثقافة الأمازيغية بفضاء باب المكينة بمدينة فاس مساء أمس الجمعة وسط استنفار السلطات الأمنية بخصوص طائرة بدون طيار « الدرون ».

شوف تيفي

 انطلقلت فعاليات مهرجان الثقافة الأمازيغية بفضاء باب المكينة بمدينة فاس مساء أمس الجمعة وسط استنفار السلطات الأمنية بخصوص طائرة بدون طيار « الدرون ».

وعلمت شوف تيفي من مصادرها، أن مجموعة من الشباب كانوا بصدد استعمالها في تصوير لقطات من سهرة الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي والفنانة الأمازيغية عائشة تاشنويت.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المسؤولين أعطوا أوامر بمنع التصوير بواسطة طائرة الدرون.

تجدر الإشارة، إلى أنه في وقت سابق أعلنت السلطات الحكومية بالمغرب عن ضرورة خضوع استيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار والمدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، لرخصة مسبقة بالإستيراد، طبقا لمقتضيات قانونية بشأن التجارة الخارجية.

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‫شوف تيفي

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طائرة درون مهرجان الثقافة الأمازيغية

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