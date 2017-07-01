يا ربي السلامة..على طريقة الأفلام الهوليودية..الهجوم على سجن و مقتل ضابط و مسؤول إداري ﻿

شن مسلحون أمس الجمعة هجوما على السوق المركزية في كينشاسا لتحرير زملاء لهم محتجزين في مركز الشرطة ما أسفر عن مقتل نائب قائد المركز ومدير السوق وإصابة ستة شرطيين بجروح وفرار السجناء.

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شن مسلحون أمس الجمعة هجوما على السوق المركزية في كينشاسا لتحرير زملاء لهم محتجزين في مركز الشرطة ما أسفر عن مقتل نائب قائد المركز ومدير السوق وإصابة ستة شرطيين بجروح وفرار السجناء.

وقال الناطق باسم الشرطة الكونغولية بيارو-رومبو "بالنسبة للخسائر البشرية قتل مدير السوق ونائب قائد" مركز الشرطة في السوق المركزية.

وأضاف أن ستة من عناصر الشرطة اصيبوا بجراح خطيرة ونقلوا للمستشفيات فيما أحرق مركزان للشرطة في منطقة السوق.

وأكد المتحدث أن "الوضع تحت السيطرة الان" مشيرا إلى توقيف أحد المسلحين المشتبه بهم. وتم نشر قوات من الشرطة والحرس الجمهوري وهي الوحدات الخاصة التي تحمي الرئيس في محيط منطقة السوق.