عاجل: إيداع رئيس هذه دولة و زوجته السجن ﻿

أودعت السلطات البيروفي الرئيس الأسبق اويانتا أومالا وزوجته نادين ايريديا السجن الاحترازي، يومه السبت ، بعد إصدار القضاء أمرا بسجنهما احتياطيا لمدة 18 شهرا بانتظار محاكمتهما بتهم فساد.

شوف تيفي:

أودعت السلطات البيروفي الرئيس الأسبق اويانتا أومالا وزوجته نادين ايريديا السجن الاحترازي، يومه السبت ، بعد إصدار القضاء أمرا بسجنهما احتياطيا لمدة 18 شهرا بانتظار محاكمتهما بتهم فساد.

وكانت محكمة في ليما أمرت، بإيداع الرئيس الاسبق وزوجته السجن الاحترازي لمدة عام ونصف، في قرار سارع المتهمان إلى الامتثال اليه بتسليم نفسيهما إلى المحكمة حيث امضيا ليلة الخميس في زنزانة تابعة للمحكمة قبل ان تنقلهما السلطات الجمعة الى سجنين مختلفين.

ونقل اومالا على متن طائرة مروحية الى سجن يقضي فيه رئيس اسبق آخر، هو البرتو فوجيموري، منذ 2007 عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما بتهم فساد وارتكاب جرائم ضد الانسانية، لكن اومالا سيحتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز سلفه.

أما زوجته نادين ايريديا فنقلت الى سجن النساء في حي كوريلوس في ليما