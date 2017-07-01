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بالفيديو.. حريق مهول بالولايات المتحدة الأمريكية

بتاريــخ : 15 يوليوز 2017 / 09:27 بالفيديو.. حريق مهول بالولايات المتحدة الأمريكية | دولي
بالفيديو.. حريق مهول بالولايات المتحدة الأمريكية
قال مسؤولون في مدينة هونولولو الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة على الأقل ونقلوا للمستشفى إثر حريق التهم ثلاثة طوابق من برج مؤلف من 36 طابقا.

 شوف تيفي

قال مسؤولون في مدينة هونولولو الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة على الأقل ونقلوا للمستشفى إثر حريق التهم ثلاثة طوابق من برج مؤلف من 36 طابقا.

وكشفت وكالة رويترز نقلا عن تصريحات رئيس بلدية هونولولو كيرك كالدويل خلال مؤتمر صحفي إنه أمكن إخماد الحريق في برج ماركو بولو نحو الساعة السادسة والنصف مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي بعد أربع ساعات من نشوبه.

وقال "لدينا وضع مأساوي مع تأكد وفاة ثلاثة أشخاص... أما الخبر الطيب فهو أن الحريق تحت السيطرة الآن".

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت أكثر من مئة من أفراد مكافحة الحرائق أثناء محاولاتهم إطفاء الحريق ورش المياه من شرفات مجاورة فيما حلقت طائرة فوق المبنى.

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حريق مهول هولونوي

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